عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد رياضي: شيكابالا لا يعاني من أي مرض خطير بالدم

شيكابالا
شيكابالا

كشف أحمد درويش، الناقد الرياضي، حقيقة إصابة لاعب نادي الزمالك شيكابالا بمرض خطير في الدم، حسبما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.

txt

مفاجأة نارية..عرض خيالي لشيكابالا من ناد مصري

txt

حقيقة مرض نجم الزمالك.. فرج عامر يدعو لـ شيكابالا بالشفاء

وقال درويش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "ام بي سي مصر": "شيكابالا لا يعاني من أي مرض خطير بالدم وما أثير بهذا الشأن فُهم خطأ".

ونوه بأن شيكابالا شعر بصداع وعدم اتزان عقب مباراة فريقه أمام الترجي، وأجرى مسحة كورونا ولكن جاءت النتيجة سلبية، ولكنه يعاني من كل أعراض كورونا.

وأكد الناقد الرياضي، أنه تبين أن لديه نسبة من الالتهابات، وغدا سيجري مسحة جديدة لكورونا، مؤكدا أن شيكابالا لن يسافر مع نادي الزمالك الثلاثاء المقبل إلى الجزائر استعدادا لمباراة الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري.

أعراض كورونا مسحة كورونا شيكابالا نادي الزمالك الزمالك مواقع التواصل الاجتماعي عمرو أديب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لصالح الهلال السوداني.. كاف يُعمق جراح الأهلي بقرار عاجل

طوله 114 كيلو.. مصر تشق أضخم نهر صناعي في العالم| تقرير تليفزيوني

48 ساعة وتنطلق العاصفة| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 6 أيام المقبلة

قرار عاجل لـ إدارة الأهلي بعد الخسارة الثقيلة من صن داونز

قرار عاجل من الخطيب ضد كولر بعد خماسية صن داونز

2 كيلو ذهب.. محمود الليثي يظهر بإطلالة صادمة في فرح حسن شاكوش

بعد خماسية صن داونز .. جهاز فني مصري مرشح لقيادة الأهلي

عاجل.. أول تعليق من كولر بعد هزيمة الأهلي أمام صن داونز بخماسية

ترشيحاتنا

تزوجت عرفيا وضبط حشيش في شقتها.. من هي البلوجر آية إيهاب؟| صور

الصحة: تحسين رواتب الأطباء تكليف مباشر من الرئيس السيسي.. فيديو

الصحة: نفسنا الطبيب المصري ياخد 1000 دولار شهريا

4 أضعاف.. الصحة تعلن مفاجأة سارة لـ أطباء الامتياز بشان زيادة المكافأة

رئيس أمن الدولة الأسبق: تحرك القوات المسلحة أنقذ الموقف في 2011

فرنسا.. مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون تعديل سن التقاعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للنساء عند التعرض للضغط العصبي الشديد

مصمم فستان زوجة حسن شاكوش يكشف الكواليس: إطلالتان بأعلى الخامات المصرية

القضاء على الخلايا السرطانية.. فوائد حبوب الكركم للجسم

بعد رسالته المؤثرة لها بسبب مرضه.. 10 صور لـ ابن محمد ثروت وخطيبته

فيديو

تحذير صادم.. الباحث الهولندي يؤكد وقوع زلزال خلال مارس|فيديو

يا دوب طلعت معاه | تفاصيل مثيرة في التحرّش بطالبة إعدادي بالبحيرة

طبيب الزمالك ينفي مرضًا خطيرًا عن شيكابالا | فيديو

فنانة شهيرة تكتشف خيانة زوجها .. والأخير يعلق برد صادم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ