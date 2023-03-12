ناقد رياضي: شيكابالا لا يعاني من أي مرض خطير بالدم

كشف أحمد درويش، الناقد الرياضي، حقيقة إصابة لاعب نادي الزمالك شيكابالا بمرض خطير في الدم، حسبما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.

وقال درويش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "ام بي سي مصر": "شيكابالا لا يعاني من أي مرض خطير بالدم وما أثير بهذا الشأن فُهم خطأ".

ونوه بأن شيكابالا شعر بصداع وعدم اتزان عقب مباراة فريقه أمام الترجي، وأجرى مسحة كورونا ولكن جاءت النتيجة سلبية، ولكنه يعاني من كل أعراض كورونا.

وأكد الناقد الرياضي، أنه تبين أن لديه نسبة من الالتهابات، وغدا سيجري مسحة جديدة لكورونا، مؤكدا أن شيكابالا لن يسافر مع نادي الزمالك الثلاثاء المقبل إلى الجزائر استعدادا لمباراة الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري.