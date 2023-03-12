اتحاد الكرة لم يساعد الأهلي .. تعليق مثير من إبراهيم سعيد علي فوز صن داونز

أكد إبراهيم سعيد نجم النادي الأهلي السابق، أن صن داونز يمتلك فريقا مثاليا، وهذا ظهر من مباراة الذهاب، وكان لا بد من الحذر في مباراة الإياب.

وتابع سعيد خلال تواجده ضيفًا مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الأهلي لم يكن على أتم استعداد في مباراة جنوب إفريقيا".

وأضاف إبراهيم سعيد: "الاتحاد الجنوب إفريقي ساعد صن داونز للفوز ضد الأهلي، بينما وقف اتحاد الكرة المصري ضد المارد الأحمر بعد خوض مباراة المقاولون العرب في توقيت صعب، والشخصية لم تكن حاضرة".

واستطرد: "كان هناك رهبة بين اللاعبين داخل الملعب، وصن داونز كشف لاعبي الأهلي في السرعات والتمركز والتحركات، وهناك سرعات في المنافس بشكل كبير، والأهلي لم يملك قائد داخل الملعب".

واختتم: "هدف صن داونز الأول هو سبب الخسارة القاسية، ورغم التعادل السريع ولكن لم يكن هناك إعادة حسابات، وظهرت أخطاء فردية كبيرة رغم أن من يرتدوا قميص الفريق لاعبين دوليين".