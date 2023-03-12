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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تاج الدين يكشف تفاصيل تعميم التشخيص عن بعد على مستوى الجمهورية| فيديو

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين

كشف الدكتور محمد عوض  تاج الدين  عن تفاصيل إطلاق مبادرة التشخيص عن بعد، موضحا أن المبادرة عظيمة، وتعد استفادة كبيرة من الإمكانات الحديثة، لخدمة المنظومة الطبية، لافتا إلى أن هناك استفادة كبيرة في مجال البحث العلمي والتقنيات الحديثة.

 

وأوضح "تاج الدين"، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أهمية المبادرة ، وأنها تكمن في أن مصر دولة كبيرة ، وبها العديد من المدن النائية التي لا يصلها الأطباء ، ويحتاج مواطنوها للتشخيص عن بعد فيما يعرف " تيلي ميديسن ".

 

وتابع " تاج الدين " ، أن التشخيص عن بعد يتم من خلال تواصل الكوادر الطبية عن طريق الأشعة والتحاليل للمرضى مع مستشفيات عن بعد، وتتميز بأنها بها تقنيات طبية حديثة ، ولديها القدرة على المساعدة في التشخيص، ووضع البرامج الطبية للمريض.

 

التشخيص عن بعد يربط المراكز الطبية 

ولفت " تاج الدين " ، أن التشخيص عن بعد يعد وسيلة لربط المراكز الطبية، لإعطاء الخبرة ، والقرار السريع للمرضى.

 

وأشار، إلى أن المبادرة تعمم تدريجيا على المحافظات ، متابعا : "بقالنا سنة أو سنة ونص شغالين مع وزارة الاتصالات وعدد مراكز التشخيص عن بعد بتزيد كل يوم " . 

تاج الدين توك شو برنامج صباح الخير يا مصر الدكتور محمد عوض تاج الدين مبادرة التشخيص عن بعد

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