كاتب صحفي عن معارض أهلا رمضان: الدولة لديها الآليات لضبط الاستقرار

قال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إن الدولة المصرية لديها العديد من الآليات التي تحاول أن تضع بها مرحلة جديدة للاستقرار، لامتصاص آثار الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة “إكسترا نيوز”، أن أحد هذه الآليات هو تطبيق فلسفة عامة من الدولة المصرية، وهي وجود معرض ثابت ومعرض متحرك في كل مدينة وقرية وشارع من شوارع مصر، لطرح السلع بأسعار مخفضة، وصولا لفكرة معرض "أهلا رمضان".

وصلت لنحو 455 منفذا

ولفت إلى أن منافذ أهلا رمضان وصلت لنحو 455 منفذا ثابتا في كل محافظات الجمهورية، يوفر سلعا مخفضة بنسبة من 20% إلى 30%، وهذه التخفيضات تلعب دور الموازنة بين المعروض في المتاجر وبين المعروض في معرض أهلا رمضان.

وذكر أن الدولة المصرية تطلب من بعض الموردين، توريد جزء من السلع بسعر مخفض، وتطرح هذه السلع في معارض "أهلا رمضان"، ومن هنا يأتي التباين في الأسعار بين المعرض وخارجه.

