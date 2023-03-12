إقبال على شراء السلع من معارض "أهلا رمضان" بالمحافظات

بثت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا عن إقبال المواطنين على معرض أهلا رمضان في المحافظات، والذين حضروا للمعرض لشراء العديد من السلع الغذائية مع اقتراب شهر رمضان المعظم.

تشرف على فعاليات المعرض الغرفة التجارية بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، حيث يتم متابعة عملية البيع والشراء، وضبط السلع باختلاف أنواعها، وذلك لخدمة المواطن.

الإسماعيلية

قال أحد المواطنين في الإسماعيلية "في فرق كبير ماشاء الله بين الأسعار هنا والأسعار برة، فرق جامد يعني"، وقالت مواطنة "الزيت والسكر وكل المنتجات حتى الملح عليها عروض، والأرز والبيض والسمن والجبنة كلها عليها عروض".

ولفت أحد المواطنين في اليوم إلى أن المعرض هذا العام متميز عن الأعوام السابقة، وأن كل شيء متوفر وفي متناول المواطن محدود الدخل.

وذكر أحد مواطني محافظة الفيوم أن الدجاج واللحوم متوفرة أفضل من المنافذ الأخرى، وأن اللحوم تباع بأسعار أقل من الأماكن الأخرى بنحو 50 جنيها.