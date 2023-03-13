رفيق كابو لاعب إنبي: استعددت جيدا لمباراة الزمالك..وهذا سر تألقي في اللقاء

أكد التونسي رفيق كابو مهاجم فريق إنبي، أن المستوى الجيد الذي ظهر به في لقاء الزمالك، جاء بسبب تجهيزه للمباراة قبلها بأسبوع تقريبًا.

وتابع كابو خلال مداخلة هاتفية مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "ذهبنا لخوض مباراة الزمالك من أجل حصد الثلاث نقاط، وتامر مصطفى منحنا التعليمات قبل المباراة، وهو من طالبنا بالتوغل في دفاعات الزمالك، ونجحنا في استغلال الأخطاء".

وأضاف مهاجم إنبي: "فريق إنبي من الأندية الكبيرة ولا بد من تواجده في مقدمة الجدول، ونسعى لاستغلال هذا الفوز، وسنذهب لمنافسينا على صراع الهبوط من أجل الفوز فقط".

واستطرد: "أطمح للعب في أندية القمة بالدوري المصري خلال الفترة المقبلة، سواء الأهلي أو الزمالك".

واختتم: "المنتخب التونسي يتجاهلني بشكل كبير رغم ما أقدمه مع الأندية التي أشارك معها، وأنا اللاعب الوحيد المنسي في المنتخب ولا أعرف لما السبب؟ وأرفض التواصل مع أي عنصر هناك لانضمامي".