عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في عيد ميلادها الـ 51.. هيفاء وهبي تثير جدلا بفستان ملفت

صدى البلد

شاركت النجمة هيفاء وهبي جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام” جمهورها لأحدث جلسة تصوير خضعت لها احتفالا بعيد ميلادها الـ 51.

 

وظهرت هيفاء وهبي بإطلالة جريئة ومميزة مرتدية فستانا فسفوري قصير اللون أنيق يليق بقوامها،  وجاء تصميمه يليق بقوامها الممشوق.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع اللمسات البسيطة من المكياج وتركت شعرها على الطريقة الويفي.

 

هيفاء وهبي انشغلت خلال الفترة الماضية بتصوير فيلمها "رمسيس باريس"، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس في رحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر وهم متنكرون.

هيفاء وهبي انشغلت خلال الفترة الماضية بتصوير فيلمها "رمسيس باريس"، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس في رحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر وهم متنكرون.

F960ABF5-5F08-45CA-940E-D7E3DB3413B4
F960ABF5-5F08-45CA-940E-D7E3DB3413B4
F14666CB-4425-4C92-9EA3-49EE62A93D07
F14666CB-4425-4C92-9EA3-49EE62A93D07
7A30B5BB-0817-4877-80DF-A4C1C98979F1
7A30B5BB-0817-4877-80DF-A4C1C98979F1
جلسة تصوير هيفاء وهبي عيد ميلادها النجمة هيفاء وهبي ة هيفاء وهبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الغد.. فيديو

بداية النهاية لـ الأخضر.. مفاجأة مدوية بشأن أسعار الدولار الأمريكي

كلام غير دقيق.. الري تفجر مفاجأة عن شق نهر صناعي في الصحراء

رفض عرض الأهلي لهذا السبب.. مفاجأة عن مدرب صنداونز

مفاجأة صادمة بشأن قائمة مسروقات فيلا محمد صلاح|تفاصيل

من أجل الأهلي| ناقد رياضي يفجر مفاجأة حول مباراة صن داونز والهلال

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن كولر بعد الخسارة من صن داونز

لإقصاء الأهلي.. مدرب صن داونز يكشف حقيقة تفويت مباراة الهلال السوداني

موضوعات متعلقة

قرارتى خاطئة.. 5 صور لحلا شيحة تثبت بهم خلعها الحجاب

بسبب فستانها..5 صور لياسمين صبرى تثير ضجة كبيرة على السوشيال ميديا

زعلتى رضوى وفرحتى الفرعون.. تعليقات صادمة لـ زوجة شاكوش بعد سجدتها

أطعمة تساهم في زيادة تدفق الدم إلى الأوعية الدموية

مؤشر في العين ينذر بإصابتك بـ السكتة الدماغية.. احذره

القضاء على الخلايا السرطانية.. فوائد حبوب الكركم للجسم

بعد رسالته المؤثرة لها بسبب مرضه.. 10 صور لـ ابن محمد ثروت وخطيبته

قصير فوق الركبة.. هدى الأتربى تصدم الجمهور بإطلالة جريئة |شاهد

ترشيحاتنا

بـ 64 قذيفة.. قصف عنيف من القوات الأوكرانية على دونيستك| تفاصيل

الترجمان: القطاع الخاص يلعب دورا كبيرا في الاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية

كيفية الاستعداد لشهر رمضان.. علي جمعة يوصي بـ 3 أذكار باليوم والليلة

عليك بهذا الأمر حتى تنام مرتاحا وتستيقظ نشيطا

تفاصيل جديدة في واقعة سرقة فيلا اللاعب محمد صلاح في التجمع .. نشرة الحوادث

حسن المستكاوي ضيف إيمان أبوطالب في بالخط العريض.. الجمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 51.. هيفاء وهبي تثير جدلا بفستان ملفت

جسمه بيتاكل.. مأساة شاب بورسعيدي أصيب بمرض بورغر النادر

مالالا يوسف بالحجاب على سجادة الأوسكار وأريانا ديبوز تلفت الأنظار.. شاهد

جيمي لي كرتيس وساندرا أوه تتألقان على سجادة الأوسكار الشامبين| صور

فيديو

الموعد اقترب وهذا الدليل.. العالم الهولندي يؤكد وقوع زلزال مدمر في مارس

درع أحسن لاعب وكوتشيهات وملابس.. تعرف على مسروقات فيلا محمد صلاح بالتجمع

طلاق وشيك.. نضال الأحمدية تكشف تطورات أزمة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب "فيديوجراف"

مستخدم غامض لوسائل التواصل يحذر من أحداث كارثية خلال 2023.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ