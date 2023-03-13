في عيد ميلادها الـ 51.. هيفاء وهبي تثير جدلا بفستان ملفت

شاركت النجمة هيفاء وهبي جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام” جمهورها لأحدث جلسة تصوير خضعت لها احتفالا بعيد ميلادها الـ 51.

وظهرت هيفاء وهبي بإطلالة جريئة ومميزة مرتدية فستانا فسفوري قصير اللون أنيق يليق بقوامها، وجاء تصميمه يليق بقوامها الممشوق.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع اللمسات البسيطة من المكياج وتركت شعرها على الطريقة الويفي.

هيفاء وهبي انشغلت خلال الفترة الماضية بتصوير فيلمها "رمسيس باريس"، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس في رحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر وهم متنكرون.

هيفاء وهبي انشغلت خلال الفترة الماضية بتصوير فيلمها "رمسيس باريس"، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس في رحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر وهم متنكرون.

F960ABF5-5F08-45CA-940E-D7E3DB3413B4

F14666CB-4425-4C92-9EA3-49EE62A93D07