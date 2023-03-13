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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يعرض خلال مايو.. إذاعة تريلر فيلم The Little Mermaid في حفل الأوسكار

هالي بيلي
هالي بيلي

قدمت الممثلة هالي بيلي الإعلان الدعائي لفيلمها المنتظر The Little Mermaid، المقرر طرحه في السينمات مايو المقبل، في فقرة خاصة خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار منذ قليل. 

 

الفيلم هو أول نسخة واقعية لفيلم The little mermaid الشهير الذي طرح عام 1989، والذي يعد نقلة نوعية في أفلام ديزني الكرتونية لمواكبة تقنيات العصر الحديث.

 

انطلق منذ قليل حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 95، بتحية النجوم المرشحين لأول مرة هذا العام وأبرزهم ميشيل يوه، بريندان فريزر، كي هوي كوان، وغيرهم، من قبل مقدم الحفل جيمي كيميل. 

وسخر جيمي كيميل من نيكول كيدمان، والمخرج ستيفن سبيلبرج ضمن مونولوجه الافتتاحي، وسط حالة من البهجة والدعابة من جميع الحاضرين. 

 

لمشاهدة البث المباشر من هنا

قررت أكاديمية الأوسكار تعيين فريق أزمات للتدخل السريع في حالة وقوع حدث مماثل والتصرف الآني، إلى جانب تغيير لون السجادة التي يسير عليها النجوم للوصول إلى الحفل من الأحمر إلى الشامبين. 

 

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