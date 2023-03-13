المتيني: زراعة الأعضاء قبلة الحياة لمن يعانون من الأمراض المزمنة

قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن جميع عمليات زراعة الأعضاء في مصر تتم من أحياء فقط .

وأضاف رئيس جامعة عين شمس، خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن العمود الفقرى لزراعة الأعضاء هو من المتوفى حديثا، موضحا أن القانون الصادر في عام 2010 قنن زراعة الأعضاء من المتوفى ولكن لم يتم إجراء أى عملية زراعة أعضاء من متوفى حديثا.

وتابع رئيس جامعة عين شمس، أن عمليات زراعة الأعضاء لا تتم في أي مستشفى عادى ولكن يتم تجهيز أماكن ذات إمكانيات طبية عالية جدا لها، موضحا أنه يجب وضع آلية لكل المصريين بشأن عمليات زراعة الأعضاء بعد الوفاة .

وقال رئيس جامعة عين شمس، لدينا 27 مستشفى جامعى بينهم 6 مستشفيات فقط تزرع أعضاء .

وتابع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن زراعة الأعضاء في مصر سطرت قصة نجاح لمرضى الفشل العضوي علي مدار العقدين السابقين .

وأوضح رئيس جامعة عين شمس أن قانون زراعة الأعضاء الحالي لا ينقصه الا تفعيل مادة البدء في زراعة الأعضاء من المتبرعين حديثي الوفاة.

وأشار الدكتور محمود المتيني إلى أن جميع عمليات زراعة الأعضاء في مصر تتم من أحياء وقاصرة على زراعة الكلى والكبد .

وتابع رئيس جامعة عين شمس، أن عمليات زراعة الأعضاء لا تتم في أي مستشفى ولكن يتم تجهيز أماكن ذات إمكانيات طبية عالية جدا لها، موضحا أنه يجب وضع آلية لكل المصريين بشأن عمليات زراعة الأعضاء بعد الوفاة .

وتابع المتيني أنه سوف سنستمر في تقديم الخدمة الطبية للمرضى بكل ما نملك من طاقتنا، وسنُكمل البرنامج الذي بدأناه الخاص بمرضى الرئة".

وتحتل زراعة الأعضاء ، بمصر مكانة كبيرة لكونها قبلة الحياة لإصحاب الأمراض المزمنة ، لذلك تولى القيادة السياسية اهتماما بالغ بزراعة الأعضاء للحفاظ على الحالة الصحية للمواطنين ،وتحقق مبدأ المساواة في الحصول على حياة صحية جيدة بين المواطنين .