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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

استاذ تأهيل: إنشاء مجمع صناعي للأطراف سيؤدي لوقف استيراد الأجهزة التعويضية

صورة أرشفية
صورة أرشفية

أشادت الدكتورة مني السباعي رئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بكلية الطب جامعة عين شمس، بالدور الذي تقوم به الجامعات المصرية لإعداد برامج جديدة تواكب سوق العمل، مطالبة تعميم برنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بالجامعات المصرية كافة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في البرامج الجديدة التي توفر فرص عمل حقيقية وتواكب السوق العالمي والمحلي مع تركيز الدراسة على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها ومن أبرز البرامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية نظرا لاهميتها وذلك بعد أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية وفق المواصفات القياسية المعتمدة دوليًا بغض النظر عن التكاليف المالية والتحديات الاقتصادية.

ووصفت الدكتورة منى السباعي إنشاء مجمع صناعي للأطراف الصناعية بأنه خطوة عظيمة وسيغني مصر عن الحاجة لاستيراد الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية من الدول الأخرى مثل أمريكا وألمانيا.

وأوضحت الدكتورة مني السباعي في تصريحات لـ صدي البلد أن الدولة تسعي لتحسين الخدمات الطبية والتأهيلية المقدمة لذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع تماشيا مع توجه القيادة السياسية لتحسين جودة حياة المواطنين بتنظيم المبادرات الرئاسية كحملات مكافحة التقزم والأمراض غير السارية وغيرها من الأمراض المسببة للإعاقة.

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وأكدت رئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل أن هذا التوجيه يعكس اهتمام الرئيس بفئة ذوي الإعاقة الحركية والاحتياجات الخاصة وما لذلك من أهمية كبيرة وجانب إنساني باعتبار أن هذه الفئة من أكثر الفئات التي تحتاج للدعم والمساعدة بشكل عام في إطار توفير حياة كريمة لجميع فئات الشعب المصري، فمن حق فئة ذوي الاحتياجات الخاصة الاستمتاع بحياتهم وممارسة الأنشطة على أفضل وجه ممكن.

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