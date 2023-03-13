استشاري علاج طبيعى يطالب اعداد برنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بكافة الجامعات المصرية ... برنامج الأطراف الصناعية والتعويضية

اساتذة علاج طبيعى :

يطالب أعداد برنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بكافة الجامعات المصرية

الدولة تعمل علي تحسين الخدمات الطبية والتأهيلية المقدمة لذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع

برنامج الأطراف الصناعية والتعويضية يوفر فرص عمل كثيرة للخريجين

تعتمد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، علي الدراسة في العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها ومن أبرز البرامج الموجوده في الجامعات المصرية هي تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ونظرا لاهميتها .

قال الدكتور مصطفى يسري،استشاري العلاج الطبيعي ،أن بعض الجامعات الاهلية تقدم العديد من البرامج الدراسية الجديدة من بينها، برامج القطاع الطبي، وتضم برامج المعلوماتية الطبية الحيوية، وطب وجراحة الفم، والتكنولوجيا الحيوية الجزيئية، وتكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وتكنولوجيا المُختبرات الطبية، والتصوير الطبي وذلك يعكس اهتمام الدولة باالقطاعات الجديدة التي تفتح افاق جديدة لسوق العمل.

وأضاف الدكتور مصطفى يسري أن وأن برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية يوفر فرص عمل كثيرة الطلاب نظرا لقلة العدد الخريجين المتواجدين فى السوق المصرى .

وأكد استشار العلاج الطبيعي أن الكثير من الشركات فى مصر تقوم بالعمل فى مجال الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وأن فى السابق كان يذهب الطالب خارج مصر لدراسة هذا البرنامج ثم يعود مرة أخرى العمل فى إحدى الشركات ولكن الآن تم توفير البرنامج ولم يعد هناك عائد من السفر الى الخارج الدراسة .



أشادت الدكتورة مني السباعي رئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل، أن إنشاء مجمع صناعي للأطراف الصناعية تعد خطوة عظيمة وسيغني مصر عن الحاجة لاستيراد الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية من الدول الأخرى مثل أمريكا وألمانيا.



وأوضحت الدكتورة مني السباعي خلال تصريحاتها لـ صدي البلد أن الدولة تسعي لتحسين الخدمات الطبية والتأهيلية المقدمة لذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع تماشيا مع توجه القيادة السياسية لتحسين جودة حياة المواطنين بتنظيم المبادرات الرئاسية كحملات مكافحة التقزم والأمراض غير السارية وغيرها من الأمراض المسببة للإعاقة.

وأكدت رئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل أن هذا التوجيه يعكس اهتمام الرئيس بفئة ذوي الإعاقة الحركية والاحتياجات الخاصة وما لذلك من أهمية كبيرة وجانب إنساني باعتبار أن هذه الفئة من أكثر الفئات التي تحتاج للدعم والمساعدة بشكل عام في إطار توفير حياة كريمة لجميع فئات الشعب المصري، فمن حق فئة ذوي الاحتياجات الخاصة الاستمتاع بحياتهم وممارسة الأنشطة على أفضل وجه ممكن.