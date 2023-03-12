أخبار التعليم .."حجازي" يشارك فى ‏ختام فعاليات ‏‏"القاهرة عاصمة الثقافة " بدار الأوبرا..عاشور: فوز جامعة الدلتا التكنولوجية بدعم 7 مشروعات متميزة وابتكارية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

وزير التعليم يشارك فى ‏ختام فعاليات ‏‏"القاهرة عاصمة الثقافة " بدار الأوبرا

شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في ‏حفل ‏ختام أنشطة وفعاليات "القاهرة عاصمة الثقافة في ‏دول ‏العالم الإسلامي"، الذي أقيم بدار ‏الأوبرا ‏المصرية،‎ برعاية وحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ‏والدكتور ‏سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة ‏العالم ‏الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو".

أستاذ وراثة دواجن يزف خبرا سارا عن أسعار الفراخ في رمضان 2023

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس وأستاذ تربية ووراثة الدواجن إن الدولة المصرية قادرة على حل أي أزمة خاصة تتعلق بالأمن الغذائي وسيتم توفير كل ما يخص مستلزمات الدواجن .

انطلاق القوافل التعليمية للتعليم الأساسى والثانوية العامة بمركزى دشنا وقوص بقنا..الخميس

أعلن الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، عن تنظيم مديرية التربية والتعليم لقوافل تعليمية لمرحلتي إتمام التعليم الأساسى و الثانوية العامة، يومي الخميس والجمعة ١٦ و ١٧ مارس الجارى.

جامعة عين شمس تحتفل بيوم المرأة المصرية والأم المثالية.. الأربعاء المقبل

تحتفل جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، يومي الأربعاء والخميس ١٥ و ١٦ من مارس الجاري بيوم المرأة المصرية والأم المثالية ، وذلك في احتفالية كبرى ينظمها أسرة طلاب من أجل مصر المركزية.

هاني هلال : اكتشاف ممر الهرم الأكبر خوفو محل اهتمام العالم

أعلن الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، عن تنظيم مديرية التربية والتعليم لقوافل تعليمية لمرحلتي إتمام التعليم الأساسى و الثانوية العامة، يومي الخميس والجمعة ١٦ و ١٧ مارس الجارى.

تحكيم أعمال الطلاب المتأهلين للمشاركة في مسابقة «عين شمس تبتكر 2023»

اجتمعت لجنة التحكيم للمشروعات المقدمة من طلاب كلية الآداب بجامعة عين شمس لاختيار الفرق الثلاث الفائزة والمتأهلة لمسابقة " عين شمس تبتكر ٢٠٢٣" التي ينظمها مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة ، وذلك تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس الجامعة ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور حنان كامل عميدة الكلية ، وإشراف الدكتور شيرين مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتور محمد البحيري مدير مركز الإبتكار و ريادة الأعمال ، الدكتور إسلام عدلي مسئول الأنشطة الطلابية بالمركز ، وتنسيق د حازم فراج المدرس بقسم الإرشاد السياحي ومنسق نشاط الابتكار وريادة الأعمال بالكلية ونائبه د. أحمد مجدي .



التعليم العالي: فوز جامعة الدلتا التكنولوجية بدعم 7 مشروعات متميزة وابتكارية

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على استمرار الجامعات في تقديم الدعم للكوادر البحثية الواعدة، وتشجيعهم على تنفيذ مشروعات بحثية تُساهم في تقديم حلول للتحديات والمُشكلات المُجتمعية بأفكار مُبتكرة، وتوفير بيئة مناسبة لاحتضان الأفكار الإبداعية والأعمال الرائدة للباحثين.