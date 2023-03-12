عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم .."حجازي" يشارك فى ‏ختام فعاليات ‏‏"القاهرة عاصمة الثقافة " بدار الأوبرا..عاشور: فوز جامعة الدلتا التكنولوجية بدعم 7 مشروعات متميزة وابتكارية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

وزير التعليم يشارك فى ‏ختام فعاليات ‏‏"القاهرة عاصمة الثقافة " بدار الأوبرا
شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في ‏حفل ‏ختام أنشطة وفعاليات "القاهرة عاصمة الثقافة في ‏دول ‏العالم الإسلامي"، الذي أقيم بدار ‏الأوبرا ‏المصرية،‎ برعاية وحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ‏والدكتور ‏سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة ‏العالم ‏الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو".

أستاذ وراثة دواجن يزف خبرا سارا عن أسعار الفراخ في رمضان 2023
قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس  وأستاذ تربية ووراثة الدواجن إن الدولة المصرية قادرة على حل أي أزمة خاصة تتعلق بالأمن الغذائي وسيتم توفير كل ما يخص مستلزمات الدواجن .

انطلاق القوافل التعليمية للتعليم الأساسى والثانوية العامة بمركزى دشنا وقوص بقنا..الخميس
أعلن الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، عن تنظيم مديرية التربية والتعليم  لقوافل تعليمية لمرحلتي إتمام التعليم الأساسى و الثانوية العامة، يومي الخميس والجمعة ١٦ و ١٧ مارس الجارى.

 

جامعة عين شمس تحتفل بيوم المرأة المصرية والأم المثالية.. الأربعاء المقبل
تحتفل جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، يومي الأربعاء والخميس ١٥  و ١٦ من مارس الجاري بيوم المرأة المصرية والأم المثالية ، وذلك في احتفالية كبرى ينظمها أسرة طلاب من أجل مصر المركزية.

 

هاني هلال : اكتشاف ممر الهرم الأكبر خوفو محل اهتمام العالم
أعلن الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، عن تنظيم مديرية التربية والتعليم  لقوافل تعليمية لمرحلتي إتمام التعليم الأساسى و الثانوية العامة، يومي الخميس والجمعة ١٦ و ١٧ مارس الجارى.

 

تحكيم أعمال الطلاب المتأهلين للمشاركة في مسابقة «عين شمس تبتكر 2023»
اجتمعت  لجنة التحكيم للمشروعات المقدمة من طلاب كلية الآداب بجامعة عين شمس لاختيار الفرق الثلاث الفائزة والمتأهلة لمسابقة " عين شمس تبتكر ٢٠٢٣"  التي ينظمها مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة ، وذلك تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس الجامعة ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور حنان كامل عميدة الكلية ، وإشراف الدكتور شيرين مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتور محمد البحيري مدير مركز الإبتكار و ريادة الأعمال ، الدكتور إسلام عدلي  مسئول الأنشطة الطلابية بالمركز ، وتنسيق د حازم فراج المدرس بقسم الإرشاد السياحي ومنسق نشاط الابتكار وريادة الأعمال بالكلية ونائبه د. أحمد مجدي  .
 

التعليم العالي: فوز جامعة الدلتا التكنولوجية بدعم 7 مشروعات متميزة وابتكارية
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على استمرار الجامعات في تقديم الدعم للكوادر البحثية الواعدة، وتشجيعهم على تنفيذ مشروعات بحثية تُساهم في تقديم حلول للتحديات والمُشكلات المُجتمعية بأفكار مُبتكرة، وتوفير بيئة مناسبة لاحتضان الأفكار الإبداعية والأعمال الرائدة للباحثين.

اخبار التعليم الأخبار التعليمية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي وزير التعليم العالى والبحث العلمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لصالح الهلال السوداني.. كاف يُعمق جراح الأهلي بقرار عاجل

طوله 114 كيلو.. مصر تشق أضخم نهر صناعي في العالم| تقرير تليفزيوني

48 ساعة وتنطلق العاصفة| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 6 أيام المقبلة

قرار عاجل لـ إدارة الأهلي بعد الخسارة الثقيلة من صن داونز

قرار عاجل من الخطيب ضد كولر بعد خماسية صن داونز

2 كيلو ذهب.. محمود الليثي يظهر بإطلالة صادمة في فرح حسن شاكوش

بعد خماسية صن داونز .. جهاز فني مصري مرشح لقيادة الأهلي

عاجل.. أول تعليق من كولر بعد هزيمة الأهلي أمام صن داونز بخماسية

ترشيحاتنا

خصم راتب شهر من كولر و 10% من لاعبي الأهلي.. تفاصيل

بيان رسمي.. البحوث الفلكية تكشف مواعيد هلال شهر رمضان 2023

نتنياهو: إفلاس «وادي السيليكون» أحدث «أزمة عميقة» في صناعة التكنولوجيا

5 خطوات.. اعرف طريقة الاستعلام على نتيجة قرعة الحج

وزير الحج السعودي يزف بشرى سارة بشأن العُمرة

داخل فندق.. الداخلية تكشف تفاصيل تخلص أجنبي من نجليه وانتحاره بالإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رسالته المؤثرة لها بسبب مرضه.. 10 صور لـ ابن محمد ثروت وخطيبته

مهندس هرم خوفو .. محمد سعد يثير غضب الآثاريين بسبب هذا التمثال

رمضان أسهل .. طريقة تخزين الكفتة جاهزة على القلي | بخطوة واحدة

قصير فوق الركبة.. هدى الأتربى تصدم الجمهور بإطلالة جريئة |شاهد

فيديو

تحذير صادم.. الباحث الهولندي يؤكد وقوع زلزال خلال مارس|فيديو

يا دوب طلعت معاه | تفاصيل مثيرة في التحرّش بطالبة إعدادي بالبحيرة

طبيب الزمالك ينفي مرضًا خطيرًا عن شيكابالا | فيديو

فنانة شهيرة تكتشف خيانة زوجها .. والأخير يعلق برد صادم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ