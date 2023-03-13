تأهيل تربوي لـ 1095 معلماً مساعداً جديداً في كفر الشيخ

تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تدريب التأهيل التربوي للمعلمين الجدد تخصص معلم فصل بقاعة التدريب التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، كما تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تدريب التأهيل التربوي للمعلمين الجدد، تخصص معلم رياض أطفال بالقاعة الصينية بمركز التطوير التكنولوجي.

ورحب وكيل الوزارة بالمعلمين والمعلمات المساعدين المستهدفين بالتدريب، مشدداً على ضرورة التحصيل الجيد للمحتوى المقدم من المدربين والذي سيؤهلهم للتفاعل الناجز مع الطلاب داخل الفصول وقاعات رياض الأطفال.

وحث وكيل الوزارة المعلمين المساعدين على العمل الجاد في بداية حياتهم المهنية، والتأكيد على أن قدرة المعلمين علي التدريس بطريقة إبداعية وإظهار مهاراتهم والتأكيد على إظهار القيم الإيجابية مثل الصدق والموضوعية والتعاون والتأكيد على العمل الجماعي، متناولاً المشروعات القومية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنمية روح الولاء لأنهم مسئولون عن تخريج جيل كامل يكون قادراً عن الدفاع عن مصرنا الحبيبة.

وأكد أن الهدف من تدريب صقل المهارات الذي بدأت فعالياته اليوم ويستمر للخميس، ويستهدف 1095 معلماً مساعداً، منهم 624 بتخصص رياض الأطفال، و 471 للعمل معلم فصل، يقوم بالتدريب بهم مدربين معتمدين من الأكاديمية المهنية للمعلم.

وتفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مدرسة كفر الشيخ المعمارية الزخرفية، وتابع التدريبات ب قسم نجارة الأثاث، وتدريب طلاب الصف الأول نظام جداريات، مثنياً على براعة طلاب المدرسة في إنتاج التمرين.