بعد تداول صورة قبل الشهرة.. إطلالات لـ رانيا يوسف صدمت الجمهور

تصدرت الفنانة رانيا يوسف تريند مؤشر البحث على موقع جوجل بعد تداول صورة لها قبل الشهرة.

وتتميز رانيا يوسف بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها.

يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف مسلسل "شارع 9" مع محمود عبدالمغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، هدى الإتربي، صبا الرافعي، حسام فارس، توزيع كيان ميديا برودكشن للموزع أكرم منصور، إنتاج الهرم للإنتاج الفني للمنتج محروس المصري، تأليف حسين مصطفى محرم، ومن إخراج محمد عبدالخالق.