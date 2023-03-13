زلزال مدمر.. مشاهد مرعبة لصدوع هائلة في عثمانية بـ تركيا |صور

تعرضت بلدة عثمانية لدمار وأضرار جسيمة جراء الزلازل المدمرة التي ضربت ولاية كهرمان مرعش، وفقد 1008 أشخاص حياتهم وأصيب 2604 آخرين.

بعد الكارثة التي عصفت بالبلاد، حدث دمار شديد في الطبيعة وظهرت هدوع هائلة في الأرض.

ولفتت الصدوع العملاقة التي تشكلت بعد الزلزال الذي وقع في قرية جوكجيدام بالمركز الانتباه.

ولوحظ أن الصدوع العملاقة في المنطقة التي تبعد حوالي كيلومتر واحد بين قلعة حميتي وشاطئ نهر جيهان كان عمقها مترين في بعض المناطق.

وقال صلاح الدين كومرت، الذي يعيش في القرية، إن الصور تكشف مدى قوة الزلزال، “في قريتنا، تم تشكيل الصدوع كبيرة وحفر على بعد كيلومتر واحد. وكشف مرة أخرى حجم الكارثة”.