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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا.. تحذير عاجل لسكان إسطنبول بسبب الذعر من الزلازل

زلزال تركيا
زلزال تركيا

بعد الزلازل المدمرة التي وقعت في كهرمان مرعش، ازداد مستوى القلق في اسطنبول التي تنتظر زلزالا، وبدأ بعض سكان اسطنبول في البحث عن منازل وأراضي في المحافظات المجاورة.

وأدى الطلب الشديد على شراء الأراضي والمنازل في كيركلاريلي، وهي إحدى المدن ذات مخاطر الزلازل المنخفضة، إلى خلق فوضي.

تحذير لسكان إسطنبول

وحذر رئيس بلدية فيزي، إركان أوزالب، أولئك الذين يرغبون في شراء أراضي في المنطقة.

وحسب قناة “NTV”، قال أوزالب، إن “طلبات الشراء من اسطنبول زادت بشكل مفرط، نحن لسنا مرتبطين بالمدينة الكبرى، قرانا تتمتع بالحكم الذاتي. لا توجد مشكلة عندما تحصل على مكان في القرية، لا توجد مشكلة عندما تحصل على مكان في المنطقة السكنية للقرية، ولكن يوجد مكان بعيد عن القرية وهم يضللونك للشراء فيه”.

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وأضاف: “هناك شروط تحددها الإدارة الإقليمية الخاصة للمنطقة. لا يسمح بالبناء على أراضى أصغر من 5 دونمات خارج المناطق السكنية”.

وقال رئيس البلدية، حول هذا الموضوع، “إذا كانت الأرض التي اشتريتها خارج القرية، فيجب أن تكون مساحتها أكثر من 5 أفدنة، ويجب أن يكون لها واجهة بطول 25 مترًا للطريق، والآن يبلغ مساحة مواطنينا فدانًا واحدًا و 2 فدانًا ولا يتم منح تصريح بناء فيها”.

وأضاف: “شعبنا يعاني للأسف. مواطنينا الذين يرغبون في شراء أرض في أي يجب ان يحصل المكان على معلومات من السلطات”.

إسطنبول تركيا زلزال تركيا كيركلاريلي كهرمان مرعش

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