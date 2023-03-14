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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الماربل كيك لـ الشيف رانيا المصري

طريقة عمل الماربل
طريقة عمل الماربل كيك

تقدم الشيف رانيا المصري طريقة عمل الماربل كيك لعشاق الكيك بخطوات بسيطة وسهلة وبأبسط المكونات. 

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المقادير لعمل الماربل كيك 


3 بيضات
كوب كبير سكر
ثلاث أرباع كوب زبدة ذائبة
كوب حليب
ملعقة صغيرة فانيلا
2 كوب دقيق
2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
2 ملعقة كبيرة كاكاو خام


الطريقة  لعمل الماربل كيك 


نخفق البيض مع الفانيلا والزيت والحليب والسكر على سرعة عالية في المضرب الكهربائي.

نضيف البيكنج بودر والملح والدقيق للخليط ونخلطه مرة أخرى بسرعة حتى يتجانس جيدا.


نقسم الخليط الى جزئين ونضيف الكاكاو وملعقة من الحليب الى أحدهما ونحرك جيدا حتى يتجانس.

ندهن الصينية بالزيت ونرشها بالدقيق نصب نصف الخليط الأبيض في أسفل الصينية.

نضيف اليه خليط الكاكاو بعشوائية ونداخل الخليطين في بعضهما ومن ثم نسكب الخليط الأبيض المتبقي ونعيد تكرار العملية.

نخبز الكيك في فرن درجة 180 مشتعل من الأسفل فقط وعندما تنضج من الأسفل نشعل الحرارة العلوية حتى تأخذ لونا ذهبيا.

الماربل كيك 
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