هزة أرضية بقوة 3 ريختر تضرب شرق تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر شرق تركيا على عمق 5 كيلو مترات.

واعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن الهزة الأرضية التي ضربت شرق تركيا وقعت على مسافة 27 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي من "ملاتيا" و 17 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي من “سينجيك”.

وأعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الاثنين، أن أكثر من 6.6 ألف شخص ممن قضى في الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الشهر الماضي هم مواطنون أجانب، معظمهم من السوريين.

ووقع زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوب شرقي تركيا، في 6 فبراير، وضربت الهزات الأرضية 10 محافظات من البلاد، ومناطق من الدول المجاورة، بما فيها سوريا.