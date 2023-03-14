مرض غامض يصيب دبلوماسيين وعسكريين أمريكيين والسبب مجهول

علقت مراسلة قناة العربية على نتائج البحث لمعرفة أسباب متلازمة " هافانا" وهو المرض الذي زاد غموضه بلا خصومة أجنبية ولا أسلحة كهرومغناطيسية وما وراء المرض الذي يصيب دبلوماسيين وضباط مخابرات أمريكيين في بعثات حول العالم بحسب تحقيقات أمريكية في أكثر من 90 دولة.

وأضافت أن السرية رفعت مؤخرا عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية " سي آي إيه " وست وكالات أخرى والتي لم تشكك بتجارب المصابين ومعاناتهم لكنها وجدت أن من غير المحتمل أن يكون طنين الاذنين التي يتبعه ضغط في الرأس وغثيان وصداع نصفي ومجموعة اخرى من الأعراض ناتجه عن موجات كهرومغناطيسية كما أنها لم تجد نمطا موحدا او شروطا متطابقة تربط بين الحالات الفردية.

وأضاف التقرير الجديد أن الخبراء الطبيين لا يمكنهم ارجاع الأعراض إلى اسباب منفصلة عن حالة موجودة مسبقا او عوامل بيئية وتعرض التقرير لانتقادات ووصف بغير المكتمل كونه لم يأخذ جميع البيانات وواجهات النظر بعين الاعتبار بما في ذلك نتائج توصلت اليها العام الماضي لجنة خبراء مستقلة ونتائج سابقه للأكاديمية الوطنيه للعلوم الطب افادت بأن طاقة التردد النابضة والموجهه قد تكون خلف هذه الظاهره شيء ما حدث لاولئك الموظفين يقول وزير الخارجيه انطوني بلينكن فهي ليست هستيريا جماعيه ولا حالة نفسيه وكالات الاستخبارات فكرت جميع الاحتمالات حتى في ان تكون كائنات وراء هذه الظاهرة لكنها استبعدت هذا الاحتمال.