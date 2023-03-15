فقدان الوزن بسرعة وسد الشهية.. 5 حيل لحرق الدهون بأقل مجهود

يساعد تناول البروتين لفقدان الوزن على خسارة تلك الكيلوجرامات الزائدة وبناء العضلات في نفس الوقت.

لذا يجب أن تكون الأطعمة الغنية بالبروتين عنصرًا أساسيًا في نظامك الغذائي اليومي لأنها يمكن أن تزيد الطاقة، وتساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يجعل من الأسهل تناول كميات أقل خلال اليوم كما تساعدك على حرق المزيد من الدهون والسعرات الحرارية وبناء كتلة عضلية خالية من الدهون.

بالإضافة إلى ذلك، فإن اتباع نظام غذائي غني بالبروتينات وقليلة الكربوهيدرات يعزز عملية التمثيل الغذائي ويساعد في حرق 100 سعر حراري إضافي يوميًا.

تعرف على هذه الأطعمة الخمسة الغنية بالبروتين والتي ستساعدك في رحلة إنقاص الوزن هنا:



1. العدس



العدس مصدر بروتين رائع وسهل التحضير كما انه غني بالفيتامينات والمعادن والبروتينات التي يمكن أن تساعد في خطة نظامك الغذائي وتسهيل حركات الأمعاء البسيطة وجعلك تشعرين بالشبع.



2. البيض



تحتوي بيضة واحدة على ست جرامات من البروتين والمغذيات الدقيقة الأساسية الأخرى والتي يحتاجها جسمك ليعمل بشكل صحيح.

صفار البيض يرفع مستويات الكوليسترول الضارة على الرغم من أنه يوفر معظم البروتين في أي طعام. لذلك عند محاولة إنقاص الوزن يُنصح بتناول البيض باعتدال.



3. الجبن القريش



تشتمل العديد من الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية على الجبن القريش فهي منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالكالسيوم وقد تعزز الشبع وتساعد في تنمية العضلات الهزيلة.

4. المكسرات

المكسرات تساعد على الشبع وهي غنية بالبروتين والعناصر الغذائية الضرورية الأخرى يمكنك الحصول على 6 إلى 10 جرام من البروتين و حفنة من اللوز، مما سيساعدك على الشعور بالشبع حتى وجبتك التالية.

5. الدجاج



مصدر آخر ممتاز للبروتين هو صدور الدجاج حيث 85 جرامًا من صدور الدجاج على 20 جرامًا من البروتين و1 جرام من الدهون. نظرًا لأنها منخفضة السعرات الحرارية، فإن تضمينها في وجباتك سيساعدك على الشعور بالشبع والامتلاء لفترة أطول.