عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فقدان الوزن بسرعة وسد الشهية.. 5 حيل لحرق الدهون بأقل مجهود

صدى البلد

يساعد  تناول البروتين لفقدان الوزن على خسارة تلك الكيلوجرامات الزائدة وبناء العضلات في نفس الوقت.
لذا يجب أن تكون الأطعمة الغنية بالبروتين عنصرًا أساسيًا في نظامك الغذائي اليومي لأنها يمكن أن تزيد الطاقة، وتساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يجعل من الأسهل تناول كميات أقل خلال اليوم كما تساعدك على حرق المزيد من الدهون والسعرات الحرارية وبناء كتلة عضلية خالية من الدهون.

بالإضافة إلى ذلك، فإن اتباع نظام غذائي غني بالبروتينات وقليلة الكربوهيدرات يعزز عملية التمثيل الغذائي ويساعد في حرق 100 سعر حراري إضافي يوميًا.
تعرف على هذه الأطعمة الخمسة الغنية بالبروتين والتي ستساعدك في رحلة إنقاص الوزن هنا:


1. العدس


العدس مصدر بروتين رائع وسهل التحضير كما انه غني بالفيتامينات والمعادن والبروتينات التي يمكن أن تساعد في خطة نظامك الغذائي وتسهيل حركات الأمعاء البسيطة وجعلك تشعرين بالشبع.


2. البيض


تحتوي بيضة واحدة على ست جرامات من البروتين والمغذيات الدقيقة الأساسية الأخرى والتي يحتاجها جسمك ليعمل بشكل صحيح. 

صفار البيض يرفع مستويات الكوليسترول الضارة على الرغم من أنه يوفر معظم البروتين في أي طعام. لذلك عند محاولة إنقاص الوزن يُنصح بتناول البيض باعتدال.


3. الجبن القريش


تشتمل العديد من الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية على الجبن القريش فهي منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالكالسيوم وقد تعزز الشبع وتساعد في تنمية العضلات الهزيلة.

4. المكسرات

 المكسرات تساعد على الشبع وهي غنية  بالبروتين والعناصر الغذائية الضرورية الأخرى يمكنك الحصول على 6 إلى 10 جرام من البروتين و حفنة من اللوز، مما سيساعدك على الشعور بالشبع حتى وجبتك التالية.

5. الدجاج


مصدر آخر ممتاز للبروتين هو صدور الدجاج حيث 85 جرامًا من صدور الدجاج على 20 جرامًا من البروتين و1 جرام من الدهون. نظرًا لأنها منخفضة السعرات الحرارية، فإن تضمينها في وجباتك سيساعدك على الشعور بالشبع والامتلاء لفترة أطول.

 

 

فقدان الوزن الكيلوجرامات الزائدة بناء العضلات نظام غذائى سعر حراري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ولا عزاء للزعلانين.. تعليق ناري من شوبير على مشاركة الأهلي بمونديال الأندية

تحت الرقابة.. كاف يوافق على طلب الأهلي ويصدم الهلال بلقاء صن داونز

عبد الله السعيد ورمضان صبحي يتقدمان بطلب لاتحاد الكرة.. تفاصيل

خالد الغندور ينشر قرار فيفا ضد الاهلي بسبب كأس العالم للأندية.. شاهد

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن بيرسي تاو

قبل مواجهة الهلال السوداني.. صن داونز يستبعد 11 لاعباً من قائمة الفريق

محامي كهربا يُفجر مفاجأة مدوية بشأن أزمته مع الزمالك

عاجل.. فيفا يعلن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

موضوعات متعلقة

هيحول جسمك لآلة لحرق الدهون.. رجيم سريع المفعول لنحت قوامك وحرق الدهون

تحافظ على صحة دماغك.. 5 أطعمة تعمل على تحسين وظائف المخ

بميزانية بسيطة ‏.. كيف يمكن اختيار هدية عيد الأم

للتخلص من البلغم بدون أدوية .. إليكم هذه العلاجات السحرية

5 طرق مجربة لعلاج مقاومة الأنسولين بدون أدوية

أسرع من الأدوية.. مكون واحد في مطبخك يحرق الدهون ويخفض سكر الدم

لو لسه مشترتش.. كيفية اختيار هدية لحماتك شيك وبتكلفة بسيطة

مشروب شائع يخفض نسبة السكر في الدم خلال 30 دقيقة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

سعر جوال Samsung Galaxy Z Fold4 في الإمارات

كلاكيت عاشر مرة|أسامة نبيه يبلغ إدارة الزمالك بالرحيل.. وكارتيرون مرفوض

السحب والحرمان منها.. تعديلات جديدة تخص الجنسية الروسية المكتسبة

خبير بترولى: وفرنا 20 مليار دولار سنويا بعد الاكتفاء الذاتي من الغاز

جلسات علاج كيماوي.. دينا حايك تعلن تفاصيل تعافيها من سرطان الثدي

ما دليل تحريم الحسد من القرآن والسنة؟ علي جمعة يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بآلاف الجنيهات.. سعر صادم لجاكيت محمد حماقي من حفله بالعاصمة الإدارية

بفستان أحمر جذاب.. شاهد | جيجي حديد تبرز رشاقتها بهذه الإطلالة

ضحى بنفسه .. رجل ذكي ينقذ ابنته من الموت في أستراليا | تفاصيل

قبل شرائه في رمضان.. علامات تكشف الياميش المغشوش والأصلي

فيديو

أول مسلسل ثلاثي الأبعاد عن مغامرات فرح وحمزة لإنقاذ المحمية

طليقها حرمها من ابنتها فتخلصت من حياتها.. حادث يثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

بنصف سعر البلدي.. مفاجأة في أسعار اللحوم التشادي ومنافذ بيعها| شاهد

كشفت عن معاناتها.. موديل شهيرة تستغيث من الظلم وتعلن سر اختفائها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ