180 ألف فرصة عمل|"المشروعات الصغيرة" بالنواب تمنح تسهيلات جديدة لعربات الطعام المتنقلة

قال النائب محمد كمال مرعي ، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بـ مجلس النواب ، إن مجلس النواب حريص على تسهيل وحدات الطعام المتنقلة ، وصدر التوجه بإصدار قانون لوحدات الطعام المتنقلة ، ولكن تم قياس الأثر التشريعي للقانون ، وأهمية تعديل القانون بحيث يكون ميسر للشباب .

وتابع النائب محمد كمال مرعي ، خلال لقائه لـ برنامج " من مصر " ، والمذاع على فضائية " سي بي سي " ، أن تعديل القانون هدفه التيسير على الشباب ـ ووزارة التنمية المحلية هي المنوط بها تحديد أماكن العربات المتنقلة .

وأردف النائب محمد كمال مرعي ، أن الترخيص في السابق كان منوط به التنمية المحلية ، وبالتالي تم تخفيض الترخيص وإسناده لكافة جهات الولاية ، فضلا عن اعطاء الفرصة لجهاز المشروعات الصغيرة لاعطاء تمويل ميسير للعربات المتنقلة بترخيص بسيط .

وتابع : تم تخفيض رسوم العربات الطعام المتنقلة ، مما يوفر 180 ألف فرصة عمل سنويا ، فضلا عن تخصيص رسوم مخفضة لذوي الهمم بنسبة 50 % على مشروعات العربات المتنقلة للطعام .