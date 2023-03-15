بالزي الخليجي.. المطربة وعد السعودية تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

نشرت المطربة وعد السعودية، صورة لها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت وعد بإطلالة جذابة ساحرة.

تفاصيل إطلالة المطربة وعد السعودية

وظهرت المطربة وعد، بالزي التقليدي السعودي باللون الاخضر وبأكمام طويلة، وأختارت حجاب بنفس اللون على شعرها، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وجذابة.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت المطربة وعد على ترك خصلات شعرها البنية اللامعة منسدلا على ظهرها واكتافها، وذلك بتسريحة انسيابية وناعمة.

المطربة وعد السعودية

ووضعت وعد، بعض اللمسات الناعمة من الماكياج؛ واختارت أحمر شفاه باللون الاحمر النبيتي، مع الماسكارا والكحل الأسود والآي لاينر والآي شادو بألوان ترابية تتناسب مع لون بشرتها.

واختارت وعد بعض الإكسسوارات المميزة واللافتة، وقامت بارتداء خواتم واساور وقلادة كبيرة تشغل كامل منطقة الصدر باللون الذهبي، وهو تناسب مع تفاصيل إطلالتها.