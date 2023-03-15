فخ بكين.. هندوراس تعتزم إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين بدلًا من تايوان

أعلنت هندوراس، اليوم الأربعاء، عزمها إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين، فيما حذرت تايوان الأولى من فخ بكين.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قالت رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو إنها أصدرت تعليماتها لوزير خارجيتها بإقامة علاقات رسمية مع الصين، وهي خطوة ستنهي بها العلاقات مع تايوان وتزيد من عزلة الجزيرة دوليًا.

ولفتت الصحيفة إلى أن انتقال علاقة الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى من تايبيه إلى بكين من شأنه أن يترك لتايوان علاقات دبلوماسية رسمية مع 13 دولة فقط.

ولا تسمح الصين للدول التي تربطها بها علاقات دبلوماسية بالحفاظ على العلاقات الرسمية مع تايوان.

وأثارت كاسترو، التي أدلت بالتصريح على موقع “تويتر” فكرة قطع العلاقات مع تايوان وبدء العلاقات مع الصين خلال حملتها الانتخابية.

وأضافت كاسترو في تغريدة أمس الثلاثاء أن القرار كان "علامة على تصميمها على تنفيذ خطة الحكومة وتوسيع الحدود".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية التايوانية، اليوم الأربعاء، إنها أعربت عن "مخاوف جدية" لحكومة هندوراس بشأن إعلان رئيسة الجمهورية، وحثت البلاد على النظر بعناية في قرارها و "عدم الوقوع في فخ الصين" وتدمير الصداقة طويلة الأمد بين البلدين.