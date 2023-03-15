عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهم الأخبار ليلا.. روسيا تطلق قنابل الفوسفور الأبيض المحظورة في شرق أوكرانيا.. وبعثة الزمالك تصل الجزائر استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد

صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الإطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، اليوم الأربعاء، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:

بعثة الزمالك تصل الجزائر استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد

مفاجأة مزعجة.. موسيماني يدخل دائرة الترشيحات لخلافة فيريرا في الزمالك

كواليس عرض محمد أبوجبل على الأهلي

5 أهداف لهالاند..مانشستر سيتي يكتسح لايبزيج بسباعية ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال

اتكعبل في السجادة ومات| ابنة محمد عبد الوهاب تروي سبب وفاة أبيها..فيديو

"تجارة الجملة" تعلن عن الأسعار المخفضة بمعارض أهلا رمضان بالجمهورية .. فيديو

بقوة 4.1 درجة .. زلزال جديد يضرب وسط تركيا

روسيا تطلق قنابل الفوسفور الأبيض المحظورة في شرق أوكرانيا .. تفاصيل

الشرطة البريطانية توقف رئيس الوزراء بسبب كلبه.. ما الأمر؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بعد مؤتمر رئيس الوزراء

تحت الرقابة.. كاف يوافق على طلب الأهلي ويصدم الهلال بلقاء صن داونز

عبد الله السعيد ورمضان صبحي يتقدمان بطلب لاتحاد الكرة.. تفاصيل

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن بيرسي تاو

قبل مواجهة الهلال السوداني.. صن داونز يستبعد 11 لاعباً من قائمة الفريق

متكلميش زوجك وانتي حافية.. 5 صور لياسمين عز وضعتها في مرمى الهجوم

أمطار وسيول وتساقط للثلوج.. تحذير شديد اللهجة من السعودية بشأن طقس اليوم

موسيماني يخلف فيريرا في الزمالك.. تفاصيل تكشف الحقيقة

ترشيحاتنا

بعد سقوط المسيرة الأمريكية .. بريطانيا تحذر روسيا

هبوط طائرة تابعة لشركة دلتا الأمريكية اضطراريًا بمطار هيثرو بلندن

أكثر 5 سيارات SUV مبيعا في مصر

رصد انبعاث شمسي نادر .. وهذه حقيقة اتجاهه للأرض

مصطفى الفقي: الدول العربية ستعيد النظر في علاقاتها مع إيران بعد موقف السعودية

شروط الحصول على تعويض الدفعة الواحدة بـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بآلاف الجنيهات.. سعر صادم لجاكيت محمد حماقي من حفله بالعاصمة الإدارية

بفستان أحمر جذاب.. شاهد | جيجي حديد تبرز رشاقتها بهذه الإطلالة

ضحى بنفسه .. رجل ذكي ينقذ ابنته من الموت في أستراليا | تفاصيل

قبل شرائه في رمضان.. علامات تكشف الياميش المغشوش والأصلي

فيديو

أول مسلسل ثلاثي الأبعاد عن مغامرات فرح وحمزة لإنقاذ المحمية

طليقها حرمها من ابنتها فتخلصت من حياتها.. حادث يثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

بنصف سعر البلدي.. مفاجأة في أسعار اللحوم التشادي ومنافذ بيعها| شاهد

كشفت عن معاناتها.. موديل شهيرة تستغيث من الظلم وتعلن سر اختفائها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ