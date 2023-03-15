بحبكم.. أحمد رزق يحتفل بعيد ميلاد أبنائه| شاهد

احتفل الفنان أحمد رزق، بعيد ميلاد أبنائه، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر أحمد رزق صورة برفقة عائلته، وعلق كاتبًا: “كل عام وانت بخير حمزة، كل عام وانت بخير عمر، بحبكم”.

أبطال ميمو:

يذكر أنه يشارك في مسرحية ميمو، بجانب النجم أحمد حلمي، مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين منهم أحمد رزق، حمدي الميرغني، هنا الزاهد، هنا شيحة، محمد رضوان، وجيلان علاء، نور إيهاب، ومي جلال وغيرهم من الفنانين، والعرض الأول للمسرحية كان يوم 20 فبراير ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتمثل "ميمو" عودة لـ أحمد حلمي على خشبة المسرح بعد غياب لأكثر من 20 عاماً، بعد مشاركته في مسرحية حكيم عيون عام 2001 مع الفنان الراحل علاء ولي الدين.