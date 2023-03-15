تراجع حاد في بورصة وول ستريت.. وسقوط كبير للنفط

على وقع انهيار بنك سيليكون فالي الجمعة الماضية، والأمور تميل إلى الانحدار في أمريكا.

وفق ما ذكرت صحف دولية، تراجعات حادة للعقود الآجلة لبورصة وول ستريت، بينما هوى مؤشر ‎داو جونز بنحو 550 نقطة، ومني النفط بخسائر، حيث تخلى عن جميع مكاسبه خلال الجلسة.

ووصل الخام الأميركي إلى ما دون الـ 70 دولاراً للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021.

وجرى إيقاف التداول على سهم ‎كريدي سويس بعد هبوطه بنحو 18% ووصوله لأدنى مستوياته على الإطلاق.

وقبل إيقاف التداول، وصلت أسهم بنك كريدي سويس في سويسرا اليوم الأربعاء ، إلى 8.7 بالمئة، حيث قام المستثمرون بتقييم الأثر المحتمل لنقاط الضعف في الضوابط الداخلية.

ونشر البنك يوم الثلاثاء تقريره السنوي لعام 2022 قائلاً إن البنك حدد "نقاط ضعف جوهرية" في التقارير المالية ولم يوقف بعد تدفقات العملاء إلى الخروج منه.

ويسعى ثاني أكبر بنك في سويسرا إلى التعافي من سلسلة من الفضائح التي قوضت ثقة المستثمرين والعملاء.

وارتفعت تدفقات العملاء الخارجة في الربع الأخير إلى أكثر من 110 مليار فرنك سويسري (120 مليار دولار).

وانسحب من بنك سيليكون فالي قبل يوم من سقوطه ودائع ب ٤٢ مليار دولار.