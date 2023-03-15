يونس: توقيع التنسيقية بروتوكول مع شركة WTW إيمانا بأهمية تطوير مهارات أعضائها

رحب النائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب، وأمين سر تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بممثلي شركة ويليز تاورز واتسن، مؤكدا ان توقيع التنسيقية اليوم، بروتوكول تعاون مع شركة "ويليز تاورز واتسون" العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات، يأتي تأكيداً على إيمان التنسيقية بأهمية التدريب والتطوير لمهارات الأعضاء وحرصها على تطوير مستوي أدائهم.

جاء ذلك على هامش توقيع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، بروتوكول تعاون مع شركة "ويليز تاورز واتسون" العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات، لتقييم وتطوير مهارات القيادات الشبابية، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وأشار يونس إلى نجاح التجربة في العام السابق، وأن توقيع البروتوكول يأتي استمراراً للتعاون بين التنسيقية وشركة ويليز تاورز واتسن لتأهيل وتطوير الأعضاء، موضحاً أن كافة نواب وأعضاء التنسيقية يخضعون للتقييم علي أساس علمي .

حضر توقيع بروتوكول التعاون من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب أكمل نجاتي، والنائب محمد السباعي، والنائب محمد عزمي، أعضاء مجلس الشيوخ.

و من فريق عمل نادي مدربي التنسيقية: النائب أحمد فتحي مسئول نادي المدربين بالتنسيقية و أعضاء النادي أسامة هشام، صفاء حسني، أحمد حسام.

و من أعضاء التنسيقية كريم الكناني،كريم مجدي، محفوظ حامد، هند عبد الغفار.