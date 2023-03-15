المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة توقع اتفاقية مع بنك برايم بنجلاديش

وقعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة اليوم الاربعاء ، اتفاقية مع بنك برايم بنجلاديش.

وبموجب الاتفاقية الموقعة تقدم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تسهيلات تجارية ممتدة لمدة 3 سنوات مقابل خطاب اعتماد صادر عن بنك برايم بنجلاديش وذلك بمقر المؤسسة بجدة، وفقا لما نشرته وكالة الإنشاء السعودية واس.

وقع الاتفاقية كل من مدير العمليات من جانب المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة نظيم نوردلي، ومن جانب بنك برايم بنجلاديش العضو المنتدب والرئيس التنفيذي حسن رشيد.

ويأتي توقيع الاتفاقية تلبية لاحتياجات متزايدة لدعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات في بنجلاديش.