وزير خارجية فلسطين: لا حق لإسرائيل في أرضنا مهما طال الزمن

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي للتدخل لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية قبل فوات الأوان.



وأكدت في بيان صحفي أن إجراءات الاحتلال أحادية الجانب، من استيطان وتهويد، واستمرار مسلسل عمليات القتل والاعتقالات بحق الفلسطينيين، مدمرة لحل الدولتين، محذرةً المجتمع الدولي من التعاطي مع سياسة الأمر الواقع التي يسعى الاحتلال لتكريسها بالضفة الغربية، من خلال الاستيطان والضم التدريجي، وهذه الإجراءات والسياسات باطلة، وغير قانونية، ولن تنشئ أي حق للاحتلال في أرض دولة فلسطين مهما طال الزمن.