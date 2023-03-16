أخبار التعليم.. العلاقات الدبلوماسية والقنصلية في القانون الدولي.. ندوة بمركز بحوث الشرق الأوسط بعين شمس.. أمير الشعراء يلقي ندوة غدا بكلية دار العلوم جامعة القاهرة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

العلاقات الدبلوماسية والقنصلية في القانون الدولي..ندوة بمركز بحوث الشرق الأوسط بعين شمس

ينظم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية اليوم الخميس 16 مارس في تمام الواحدة ظهرًا، ندوة لطلبة جمهورية السودان وجنوب السودان بجامعة عين شمس تحت عنوان "العلاقات الدبلوماسية والقنصلية في القانون الدولي" باللغتين العربية والإنجليزية وذلك بقاعة المركز بالحرم الجامعي.

جامعة عين شمس تواصل احتفالها بيوم المرأة المصرية والأم المثالية

تواصل جامعة عين شمس احتفالها برئاسة الدكتور محمود المتيني والتي استمرت لمدار يومي الأربعاء والخميس ١٥ و ١٦ من مارس الجاري بيوم المرأة المصرية والأم المثالية ، وذلك في احتفالية كبرى ينظمها أسرة طلاب من أجل مصر المركزية تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس .

أمير الشعراء يلقي ندوة غدا بكلية دار العلوم جامعة القاهرة

تنظم كلية دار العلوم جامعة القاهرة، أمسية لشعرية من تنظيم جامعة الشعر وتستضيف الشاعر الكبير الحاصل على لقب أمير الشعراء، الدكتور علاء جانب، وكيل كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وإشراف الدكتور أحمد بلبولة عميد الكلية و الدكتور حجاج أنور وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

جامعة القاهرة تفتتح العيادات الخارجية الجديدة بمستشفى أبو الريش الياباني

تفتتح جامعة القاهرة ، مجمع العيادات الخارجية الجديدة بمستشفى الأطفال الجامعي التخصصي "أبو الريش الياباني"، بدعم من القيادة السياسية، وذلك ضمن عمليات التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مستشفيات جامعة القاهرة .

"دور الوراثة في تكيف الكائنات الحية مع ظاهرة تغير المناخ"..ندوة بـ البحث العلمي .. اليوم

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن تنظيم ندوة مختصة بظاهرة تغير المناخ و تأثيرها على محور النبات والزراعة، ومحور صحة الإنسان، محور الإنتاج الحيواني والداجني، وأيضا محور الكائنات الحية الدقيقة، كشيرة إلى أن الندوة تحت عنوان " دور الوراثة في تكيف الكائنات الحية مع ظاهرة تغير المناخ " اللى تنظمها اللجنة الوطنية للعلوم الوراثية التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.