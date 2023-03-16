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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل كفتة بصوص الكريمة والليمون|بأسهل الخطوات

طريقة عمل كفته بصوص
طريقة عمل كفته بصوص الكريمه والليمون

كفته بصوص الكريمه والليمون من الأطباق الرئيسية الغير تقليدية و التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص و يمكنك تقديمها لأسرتك في البيت.
قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل  كفته بصوص الكريمه والليمون.

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مقادير كفته بصوص الكريمه والليمون


‎نصف كيلو لحم مفروم
‎١ بصل شرائح 
‎٢ فص ثوم
‎١ كوب مشروم طازج
‎٢ كوب كريمه
‎ ١ مكعب مرق
‎١ ملعقه صغيره بشر ليمون
‎٢ ملعقه كبيره بقدونس مفروم
‎رز أبيض و خضار سوتيه للتقديم
‎ملح و فلفل


طريقة تحضير كفته بصوص الكريمه والليمون


نتبل اللحم بملح و فلفل و نكوره إلي كرات متساوية الحجم
في وعاء على النار نضع القليل من الزيت و ننزل كرات الكفتة و نحمرها من جميع الجهات
يضاف البصل و الثوم و نقلب قليلا ثم نضيف المشروم و نقلبهم معا حتى يذبلوا 
يضاف مكعب المرق و الكريمة و نتركهم على نار قليلا حتى يتجانسوا و تنضج اللحمة تماما
نرفعه عن النار ثم نضيف بشر الليمون و البقدونس و يقدم بالهنا و الشفا
 

كفته بصوص الكريمه طريقة عمل كفته بصوص الكريمه والليمون مقادير كفته بصوص الكريمه والليمون الشيف غادة التلى كفته بصوص الكريمه والليمون

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