طريقة عمل كفتة بصوص الكريمة والليمون|بأسهل الخطوات

كفته بصوص الكريمه والليمون من الأطباق الرئيسية الغير تقليدية و التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص و يمكنك تقديمها لأسرتك في البيت.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كفته بصوص الكريمه والليمون.



مقادير كفته بصوص الكريمه والليمون



‎نصف كيلو لحم مفروم

‎١ بصل شرائح

‎٢ فص ثوم

‎١ كوب مشروم طازج

‎٢ كوب كريمه

‎ ١ مكعب مرق

‎١ ملعقه صغيره بشر ليمون

‎٢ ملعقه كبيره بقدونس مفروم

‎رز أبيض و خضار سوتيه للتقديم

‎ملح و فلفل



طريقة تحضير كفته بصوص الكريمه والليمون



نتبل اللحم بملح و فلفل و نكوره إلي كرات متساوية الحجم

في وعاء على النار نضع القليل من الزيت و ننزل كرات الكفتة و نحمرها من جميع الجهات

يضاف البصل و الثوم و نقلب قليلا ثم نضيف المشروم و نقلبهم معا حتى يذبلوا

يضاف مكعب المرق و الكريمة و نتركهم على نار قليلا حتى يتجانسوا و تنضج اللحمة تماما

نرفعه عن النار ثم نضيف بشر الليمون و البقدونس و يقدم بالهنا و الشفا

