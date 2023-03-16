طريقة عمل كفتة بصوص الكريمة والليمون|بأسهل الخطوات

كفته بصوص الكريمه والليمون من الأطباق الرئيسية الغير تقليدية و التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص و يمكنك تقديمها لأسرتك في البيت.
قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كفته بصوص الكريمه والليمون.
مقادير كفته بصوص الكريمه والليمون
نصف كيلو لحم مفروم
١ بصل شرائح
٢ فص ثوم
١ كوب مشروم طازج
٢ كوب كريمه
١ مكعب مرق
١ ملعقه صغيره بشر ليمون
٢ ملعقه كبيره بقدونس مفروم
رز أبيض و خضار سوتيه للتقديم
ملح و فلفل
طريقة تحضير كفته بصوص الكريمه والليمون
نتبل اللحم بملح و فلفل و نكوره إلي كرات متساوية الحجم
في وعاء على النار نضع القليل من الزيت و ننزل كرات الكفتة و نحمرها من جميع الجهات
يضاف البصل و الثوم و نقلب قليلا ثم نضيف المشروم و نقلبهم معا حتى يذبلوا
يضاف مكعب المرق و الكريمة و نتركهم على نار قليلا حتى يتجانسوا و تنضج اللحمة تماما
نرفعه عن النار ثم نضيف بشر الليمون و البقدونس و يقدم بالهنا و الشفا