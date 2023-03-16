السجن 15 عامًا لتاجر هيروين وتغريمة 100 ألف جنيه في البساتين

أصدرت محكمة جنايات القاهرة الحكم على تاجر هيروين بالسجن المشدد 15 عامًا، وتغريمه 100 ألف جنيه، ومصادرة الجوهر المخدر وألزمته المصاريف الجنائية في البساتين.

وجاء بأمر الاحالة، قيام المتهم «ضياء .ع»، 36 سنة، بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة بإحراز وحيازة جوهر الهيروين المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأكد مجري التحريت، أنه وردت إليه معلومة سرية بإتجار المتهم بالجواهر المخدرة بدائرة القسم وبإجراء تحرياته السرية توصلت لصحتها فاستصدر إذنا من النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهم ونفاذًا لذلك الإذن انتقل لمكان الضبط وتمكن من ضبط المتهم وبتفتيشه ضبط بحوزته قطع للهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وميزان حساس وبمواجهته أقر بإحرازه للجواهر المخدرة بقصد الاتجار.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لمسحوق بيج اللون بأربع أكياس ثبت أنها للهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وزنوا ‪1109.60‬ جرام.

جنايات القاهرة

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.