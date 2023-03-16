عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 15 عامًا لتاجر هيروين وتغريمة 100 ألف جنيه في البساتين

صدى البلد

أصدرت محكمة جنايات القاهرة الحكم على تاجر هيروين بالسجن المشدد 15 عامًا، وتغريمه 100 ألف جنيه، ومصادرة الجوهر المخدر وألزمته المصاريف الجنائية في البساتين.

 

عاجل.. سقوط 16 شخصاً في واقعة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة هوج بول

وصول المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح إلي مقر النيابة للتحقيق معهما

وجاء بأمر الاحالة، قيام المتهم «ضياء .ع»، 36 سنة، بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة بإحراز وحيازة جوهر الهيروين المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأكد مجري التحريت، أنه وردت إليه معلومة سرية بإتجار المتهم بالجواهر المخدرة بدائرة القسم وبإجراء تحرياته السرية توصلت لصحتها فاستصدر إذنا من النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهم ونفاذًا لذلك الإذن انتقل لمكان الضبط وتمكن من ضبط المتهم وبتفتيشه ضبط بحوزته قطع للهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وميزان حساس وبمواجهته أقر بإحرازه للجواهر المخدرة بقصد الاتجار.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لمسحوق بيج اللون بأربع أكياس ثبت أنها للهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وزنوا ‪1109.60‬ جرام.

جنايات القاهرة

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

تاجر هيروين المخدرات محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة البساتين شرطة البساتين جوهر المخدر أخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400|مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن بعد إفلاس بنك أمريكي شهير

قرار عاجل وجديد من اتحاد الكرة ضد كهربا.. تفاصيل مثيرة

60 جنيهًا..مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن الآن بعد قرار الحكومة الأخير

تحذير عاجل| الأرصاد تعلن مفاجأة في حالة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة

موسيماني مبسوط.. شوبير يكشف عن جهاز أوروبي لتدريب نادي الزمالك

كان بيصورني فيديو| القصة الكاملة لأزمة علا غانم مع طليقها.. وأبو بناتها يرد

مقلبين مش واحد.. ننفرد بفكرة برنامج رامز جلال الجديد I خاص

الغندور: الأمن يحدد 20 ألف مشجع لحضور مباراة مصر ومالاوي بتصفيات أمم أفريقيا

موضوعات متعلقة

وصول المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح إلي مقر النيابة للتحقيق معهما

حبس 16 متهما بواقعة "منصة هوج بول" على ذمة التحقيقات

عاجل.. سقوط 16 شخصاً في واقعة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة هوج بول

بالقانون.. عقوبات رادعة للمتهمين بسرقة فيلا اللاعب الدولي محمد صلاح

الحبس سنة لـ4 متهمين بترويج المخدرات في حلوان

قاضي المعارضات يجدد حبس متهمي واقعة منصة هوج بول.. تفاصيل القضية كاملة

الحبس عاما لمتهم لحيازته مخدرات وتغريمه 10 آلاف جنيه في مدينة نصر

الحبس سنة لعامل لحيازته فرد خرطوش في حلوان

ترشيحاتنا

أين العقوبات؟.. الاستثمارات في قطاع النفط الروسي ترتفع بنسبة 22%

التضامن تعلن أسماء الفائزات بمسابقة الأم المثالية على مستوى محافظات الجمهورية ( القائمة كاملة )

عاشور يفتتح عيادات أبو الريش الجديدة بمشاركة محافظ البنك المركزي وسفير اليابان

السطو علي مخزن أقمشة وسرقة 7 ملايين جنيه في المحلة

الصين: طريقة اليابان في التسليح مبالغة وتصعيد خطير

بوتين: لم تواجه أي دولة العقوبات المفروضة عليها مثل روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السبب الحقيقي وراء خرافة عدم استخدام المرأة الحامل للمقص أثناء كسوف الشمس

مقلبين مش واحد.. ننفرد بفكرة برنامج رامز جلال الجديد I خاص

القوات المسلحة تنظم مهرجانا ًرياضياً بمناسبة ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم

شاهد| تغريم بريطاني انقلبت سيارته 5 مرات في الجو.. ما السبب؟

فيديو

تحذير هام من الأرصاد | أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة

مسلسلات لن تراها في النصف الأول من رمضان.. غادة عبد الرازق الأبرز

قصة مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز «فيديوجراف»

كان بيصورني فيديو| القصة الكاملة لأزمة علا غانم مع طليقها.. وأبو بناتها يرد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ