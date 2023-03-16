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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محيي القرموطي: نشر اكتشاف ممر الهرم الأكبر في مجلة Nature الدولية إنجاز مهم 

الأهرامات
الأهرامات

شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية في الآونة الأخيرة ، خروج فرق بحثية حققت إنجازات هامة في الاكتشافات الاثرية ، وشهدت اهتمام العالم خاصة بعد عرض هذه المشروعات والأبحاث في المجالات العالمية في إطار النشر الدولي. 

قال الدكتور محمد محيي القرموطي، نائب منسق مشروع اكتشاف ممر الهرم الأكبر خوفو، إنه تم استخدام 5 تقنيات في المشروع، مشيرا إلى أن أول رصد للممر الجديد بالوجه الشمالي في أكتوبر 2016، ومن ثم تكثيف القياسات في الممر الهابط وممر المأمون، 
 
وأضاف محيي لصدى البلد، أنه قد تم رصد أن هذا الفراغ هو ممر أفقي ويبلغ طوله التقريبي 9.5 متر ويقع خلف جمالون المدخل الشمالي مباشرة، مضيفًا أن النتائج أظهرت وجود منطقة من الانعكاسات القوية في النصف السفلي للجمالون وحدود الفراغ وموقعه النسبي.
 

وأشار إلى أنه جاء من بعد ذلك ملخص نتائج تحليل جامعة ناجويا، وقياسات هيئة الطاقة النووية والطاقة البديلة وصولا إلى قبول المشروع البحثي في مجلة Nature.
 

 

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