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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتهاء عمليات البحث والإنقاذ داخل منجم للفحم بعد انهياره وسط كولومبيا

كولومبيا
كولومبيا

أنهت فرق الإغاثة في كولومبيا اليوم الخميس عمليات البحث والإنقاذ داخل منجم للفحم وسط البلاد، وذلك بعد انهياره في وقت سابق من هذا الإسبوع مما أسفر عن مقتل 21 عاملا.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن المنجم الكائن بالقرب من بلدة "سواتاوزا" قد انهار في وقت متأخر من أمس الأول (الثلاثاء) بعد وقوع انفجار أدى إلى إغلاق العديد من مداخله، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ عملت دون توقف لأكثر من 30 ساعة للعثور على أي ناجين وانتشال جثث الضحايا من الداخل.

بدوره، قال نيكولاس جارسيا حاكم مقاطعة "كونديناماركا" إن تسعة عمال نجوا من الحادث وخرجوا من المستشفى التي تم نقلهم إليها بينما لايزال أقارب العمال الضحايا يتلقون الدعم النفسي اللازم.

من جانبهم، قال مسئولون كولومبيون إنه تم تحديد مصير جميع العمال الذين كانوا داخل المنجم وقت وقوع الحادث.

يشار إلى أن حوادث التعدين من الأمور الشائعة في كولومبيا لا سيما في مناجم الفحم والذهب .. وخلال العام الماضي، تم تسجيل 117 حادثة في المناجم في جميع أنحاء البلاد من قبل وكالة التعدين الوطنية التي تقول إن 146 عاملا قتلوا في تلك الحوادث.

كولومبيا مناجم الفحم والذهب

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