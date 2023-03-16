وزير القوى العاملة يشهد ملتقى توظيفي يوفر 5858 فرصة عمل بالبحيرة

اختتم وزير القوى حسن شحاتة جولاته؛ اليوم الخميس؛ بمحافظة البحيرة بافتتاح ملتقى توظيف للشباب، نظمته مديرية القوى العاملة بالمحافظة بمقر المنطقة اللوجيستية بدمنهور، ورافقته الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وذلك بمشاركة 25 شركة قطاع خاص ، توفر 5 آلاف و 858 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وأبرز المهن : مهندس زراعى، ومهندسين جوده، ومحاسبين، وفنى ري ، وعمال انتاج، ومهندس تركيبات معدات زراعية ، وافراد أمن ، وتفصيل وحياكة ، وسائقيين، ومشرف زراعى، وتخصصات أخرى.

وسلم الوزير خلال الملتقى 18 عقد عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة والتي وفرتهم المديرية خلال شهر مارس الجاري وتم تعيينهم في 9 شركات قطاع خاص وهي : " شركة ايجيبتكس للملابس الجاهزة ، والتوحيد لصناعة الملابس بكفلار الدوار ، والإسكندرية الدولية للتريكو والملابس ، والهلال للتريكو ، وراضي ترانس للنقل ، ومعامل التحاليل الطبية الشاملة بكوم حمادة ، وجرين فارم للاستيراد والتصدير ، وكازيون ماركت، وشركة الوحيد للملابس ".

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بذوي الهمم وادمجخم في المجتمع.

وأشارت الوزارة إلي أسماء ذوي الهمم الـ 18 الذين سلمهم الوزير عقود عمل وهم : قمرية رمضان عبد الحميد ، وموسى سعيد عبد الحفيظ ، وأحمد رزق السيد علي ، وعبد الحي عبد الحي علي ، ونصر محمد علي إبراهيم ، ونصر محمد عبد الوهاب محمد ، ورشاد رمضان رشاد ، ومجدي نجيب ميحائيل ، ومحمد رجب شعبان علي ، ويوسف طايل حامد محمد ، وأحمد ناصف عطية ، وأميرة ياسر عبد العال ، وأحمد فوزي محمد عثمان ، ومحمد سعيد محمد علي ، وإسلام حمدي محمد زهو ، ومحمد أبو اليزيد حسين ، وأحمد غريب فهمي غريب ، وعلي رمضان محمود السيد.

وكان الوزير قد بدأ جولاته اليوم بتفقد مركز تدريب حوش عيسي ،ووحدات تدريب متنقلة بدمنهور.

رافق الوزير خلال الجولة : أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني ، وعثمان عبد الرسول مدير المديرية، ؛ واحمد معروف مدير إدارة العلاقات العامة ،ورضا العربي المدير التنفيذي لوحدة العمالة غير المنتظمة ، وهبه أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل.

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