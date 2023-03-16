عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوى العاملة يشهد ملتقى توظيفي يوفر 5858 فرصة عمل بالبحيرة

لقاء الوزير اليوم
لقاء الوزير اليوم

اختتم  وزير القوى حسن شحاتة جولاته؛ اليوم الخميس؛  بمحافظة البحيرة بافتتاح ملتقى  توظيف للشباب، نظمته مديرية القوى العاملة بالمحافظة بمقر المنطقة اللوجيستية بدمنهور، ورافقته الدكتورة  نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وذلك بمشاركة  25 شركة قطاع خاص ، توفر 5 آلاف و 858 فرصة عمل لأبناء المحافظة. 

وأبرز المهن : مهندس زراعى، ومهندسين جوده، ومحاسبين، وفنى ري ، وعمال انتاج، ومهندس تركيبات معدات زراعية ، وافراد أمن ، وتفصيل وحياكة ، وسائقيين،  ومشرف زراعى،  وتخصصات أخرى.

 

وسلم الوزير خلال الملتقى  18 عقد عمل  لذوي الهمم من أبناء المحافظة والتي وفرتهم المديرية خلال شهر مارس الجاري وتم تعيينهم في 9 شركات قطاع خاص وهي : " شركة ايجيبتكس للملابس الجاهزة ، والتوحيد لصناعة الملابس بكفلار الدوار  ، والإسكندرية الدولية للتريكو والملابس ، والهلال للتريكو ، وراضي ترانس للنقل ، ومعامل التحاليل الطبية الشاملة بكوم حمادة ، وجرين فارم للاستيراد والتصدير ، وكازيون ماركت، وشركة الوحيد للملابس ".   

   

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بذوي الهمم وادمجخم في المجتمع.                 

وأشارت الوزارة إلي أسماء ذوي الهمم الـ 18 الذين سلمهم الوزير  عقود عمل وهم : قمرية رمضان عبد الحميد ، وموسى سعيد عبد الحفيظ ، وأحمد رزق السيد علي ، وعبد الحي عبد الحي علي ، ونصر محمد علي إبراهيم ، ونصر محمد عبد الوهاب محمد ، ورشاد رمضان رشاد ، ومجدي نجيب ميحائيل ، ومحمد رجب شعبان علي ، ويوسف طايل حامد محمد ، وأحمد ناصف عطية ، وأميرة ياسر عبد العال ، وأحمد فوزي محمد عثمان ، ومحمد سعيد محمد علي ، وإسلام حمدي محمد زهو ، ومحمد أبو اليزيد حسين ، وأحمد غريب فهمي غريب ، وعلي رمضان محمود السيد.                                  

 وكان الوزير قد بدأ جولاته اليوم بتفقد مركز تدريب حوش عيسي ،ووحدات تدريب متنقلة بدمنهور.

 

رافق الوزير خلال الجولة : أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني ، وعثمان عبد الرسول مدير المديرية، ؛ واحمد معروف مدير إدارة العلاقات العامة ،ورضا العربي المدير التنفيذي لوحدة العمالة غير المنتظمة ، وهبه أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل.

IMG-20230316-WA0026
IMG-20230316-WA0026
IMG-20230316-WA0024
IMG-20230316-WA0024
IMG-20230316-WA0020
IMG-20230316-WA0020
IMG-20230316-WA0021
IMG-20230316-WA0021
IMG-20230316-WA0023
IMG-20230316-WA0023
IMG-20230316-WA0022
IMG-20230316-WA0022
IMG-20230316-WA0025
IMG-20230316-WA0025
IMG-20230316-WA0015
IMG-20230316-WA0015
IMG-20230316-WA0016
IMG-20230316-WA0016
IMG-20230316-WA0018
IMG-20230316-WA0018
IMG-20230316-WA0017
IMG-20230316-WA0017
IMG-20230316-WA0019
IMG-20230316-WA0019
IMG-20230316-WA0012
IMG-20230316-WA0012
IMG-20230316-WA0014
IMG-20230316-WA0014
IMG-20230316-WA0013
IMG-20230316-WA0013

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل| الأرصاد تعلن مفاجأة في حالة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة

تركيا.. تحذير عاجل من وقوع زلزال قوي وتسونامي في البحر المتوسط

تقارير: محمد صلاح قرر الرحيل عن ليفربول.. وهذا النادي يراقبه

قرار عاجل وجديد من اتحاد الكرة ضد كهربا.. تفاصيل مثيرة

130 جنيها للكيلو.. أماكن وأسعار بيع اللحوم التشادية ومفاجأة عنها بعد العيد

خاص .. الأهلي لنجم الفريق : التجديد بشروطنا أو الرحيل نهائيا

غير إنها عيب وحرام.. دراسة: الأفلام الإباحية تدمر حياتك | تفاصيل

تحرك ضخم.. تحذير عاجل من أوكرانيا بشأن "نشاط غير مسبوق" لـ روسيا

ترشيحاتنا

وزير الداخلية يبحث مع نظيره الإيطالي تعزيز التعاون الأمني خلال المرحلة المقبلة

ذكرى فيروز.. مسيحية أهلها تلقوا عزاءها في مسجد الحامدية الشاذلية |ما السبب؟

وزير القوى العاملة يشهد ملتقى توظيفي يوفر 5858 فرصة عمل بالبحيرة

محطات الحاويات الدولية | فيديو مهم من قناة رئاسة الجمهورية .. شاهد

من يصفد في رمضان.. مردة الجن أم عموم الشياطين؟.. علي جمعة يجيب

الضربة الساقطة مشكلة شائعة.. إليك الأعراض والأسباب والعلاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الضربة الساقطة مشكلة شائعة.. إليك الأعراض والأسباب والعلاج

غير إنها عيب وحرام.. دراسة: الأفلام الإباحية تدمر حياتك | تفاصيل

رامز جلال لا ينتهي| تعديل لأول مرة في البرنامج.. والقائمة الكاملة لضحاياه من الفنانين والرياضيين.. وحقيقة ظهور شيرين

56 موس حلاقة في بطن راجل .. تفاصيل صادمة يرويها طبيب هندي

فيديو

كارثة جديدة في تركيا بعد الزلزال وعشرات الضحايا .. ماذا يحدث ؟

يحتاج إلى آلاف السنين.. ظهور بحر جديد في أفريقيا يقسم القارة نصفين

تحذير هام من الأرصاد | أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة

مسلسلات لن تراها في النصف الأول من رمضان.. غادة عبد الرازق الأبرز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

اﻟﻤﺰﻳﺪ