اتصل بالإنترنت بدون شبكة .. إيلون ماسك يعلن عن خدمة Starlink Roam

أعلن الملياردير إيلون ماسك، المدير التنفيذي لـ "SpaceX" شركة تقنيات استكشاف الفضاء المالكة لأقمار Starlink الفضائية عن خدمة إنترنت جديدة تعتمد في عملها على خدمة الأقمار الصناعية، وأطلق عليها اسم ستارلينك روم.

وفقا لتقرير موقع teslarati النظام الجديد للإنترنت العالمي يسمح للمستخدمين بالوصول إلى الإنترنت من أي مكان في العالم حتى في الأماكن التي لا توجد بها أي تغطية لشبكات الإنترنت التقليدية، وبالتالي ستكون مفيدة خاصة بالنسبة للأشخاص المعتادين على الرحلات والسفر لأماكن نائية.

SpaceX

جاء على الحساب الرسمي لشركة SpaceX في موقع تويتر Twitter ، توضيح لخدمات ستارلينك روم Starlink Roam وأنها "توفر خيارًا للتنقل العالمي بالهاتف الذكي للعملاء الذين يسافرون إلى أماكن بها اتصال إنترنت غير موثوق به أو غير متوفر تمامًا" كما أطلقت أيضا على ستارلينك روم الجديد اسم "إنترنت غير محدود، عالي السرعة، وزمن انتقال معلومات وبيانات قياسي حسب الحاجة في جميع أنحاء العالم".

كما أوضحت شركة الفضاء سبيس إكس، إن الخدمة العالمية ليست مجانية بل يتعين على العملاء الذين يرغبون في الاشتراك في Starlink Roam دفع مبلغ 599 دولارًا للهواتف المحمولة كدفعة أولية، أو 2500 دولار للأجهزة أو الحواسيب الآلية، يمكن للمشتركين الاختيار بين التجوال الإقليمي أي تغطية عبر الأقمار الصناعية ولكنها محدودة بأماكن معينة بالنسبة للعميل، أو التجوال العالمي أي أن الخدمة تغطي احتياجات اتصال العميل في أي مكان في العالم، والذي يتوفر مقابل 200 دولار شهريًا.

منذ الشهر الماضي بدأت شركة سبيس إكس تلمح إلى أنها على وشك إطلاق خدمة جديدة، بعد أن شارك رواد وسائل التواصل الاجتماعي لقطات شاشة لرسالة من شركة الفضاء الخاصة تدعوهم لتجربة الخدمة الجديدة لنظام الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

في الوقت الذي انتشرت فيه رسائل لقطات الشاشة المسربة المعلنة عن تقديم خدمة التجوال العالمية للإنترنت، كان التجوال العالمي لـ Starlink مدرجًا فقط على أنه متاح في الولايات المتحدة، ولكن مع الإعلان الرسمي للشركة عن Starlink Roam ، ستكون متاحة في الأسواق العالمية ولكن بشكل تدريجي.

لقد قطعت كواكب ستارلينك Starlink الصناعية شوطًا طويلاً منذ تقديمها للمستهلكين في جميع أنحاء العالم. في ديسمبر الماضي، أكدت سبيس إكش SpaceX أن Starlink التي تشرف عليها وتديرها والمسؤولة عن توفير الاتصال القمري وصلت إلى علامة فارقة مع أكثر من 1،000،000 مشترك نشط.