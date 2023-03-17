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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعلن عن وظائف شاغرة.. تفاصيل

اكاديمية البحث العلمي
اكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA عن توافر أماكن شاغرة فى الوظائف التالية :

1- باحث أكاديمي في نمذجة التقييم المتكامل
2- باحث أكاديمي في اقتصاد التخفيف من آثار تغير المناخ على الأراضي
3- مطور برمجيات بحثية

واوضح أنه لمزيد من المعلومات حول شروط التقديم والمؤهلات عبر هذا الرابط

http://www.asrt.sci.eg/international-grants/job/


وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن الإصدار الأول من محاضرات ودورة تدريبية حول الأشعة السينية الناعمة (HESEB )  خلال يومي 8 و9 مايو 2023 بالأردن.

واوضحت انها تستهدف الدورة :
1- المستخدمين لخط الأشعة HESEB 
2- توفير قاعدة معرفة نظرية وتجريبية في مجال علوم الأشعة السينية الناعمة.

واشارت إلى انها ستكون المحاضرات متاحة عبر الإنترنت، بينما يقتصر التدريب العملي على، مشاركين، سيتحمل المركز  البدل اليومي ونفقات السفر و نفقات الإقامة بالكامل.

بينما آخر موعد  لتقديم الطلبات 26 مارس 2023، ولاستيفاء استمارة المشاركة يرجي زيارة الرابط الإلكتروني

http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/event/

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أكاديمية البحث العلمي البحث العلمي Jobs Education

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