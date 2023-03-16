تبدأ من 440 الف جنيه ..5 سيارات رياضية جديدة في مصر |صور

يحتوي السوق المصري على العديد من السيارات الجديدة والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية، حيث تحظى تلك الفئة بشعبية كبيرة بين محبي عالم السيارات، نسبة إلى تصميمها الخارجي، والتجهيزات المقدمة من قبل كل علامة تجارية، بالاضافة إلى القدرات الفنية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" قائمة بـ 5 سيارات رياضية بسعر يبدأ من 440 الف جنيه.

سيارات رياضية

1 - شانجان CS 15

تستمد السيارة شانجان CS 15 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يضخ قوة قدرها 105 حصانا، وعزم دوران 145 نيوتن/متر، بينما تعمل بناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء من 5 نقلات مع تقنية الجر الامامي للعجلات.

تقدم السيارة شانجان CS 15 موديل 2022 بسعر يبدأ من 440 الف جنيه للفئة الاولى، و 465 الف جنيه للفئة الثانية.

سيارات رياضية

2 - سوبارو XV

تصل السيارة سوبارو XV من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 13.9 ثانية، بينما تستهلك 6.5 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر، بينما تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة قدرها 114 حصانا، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة من 5 سرعات أوتوماتيكية.

تبدأ اسعار السيارة سوبارو XV موديل 2022 من 789 الف جنيه حتى 959 الف جنيه.

سيارات رياضية

3 - شيري تيجو 3

تعتمد السيارة شيري تيجو 3 في قدرات الحركة على ناقل سرعات CVT اوتوماتيكي الاداء، مقترن بمحرك 125 حصانا، سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، ينتج 160 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومتر في الساعة.

تقدم سيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 بفئة واحدة مع سعر رسمي يبلغ 525 الف جنيه.

سيارات رياضية

4 - جاك JS4

زودت السيارة جاك JS4 بمحرك 1500 سي سي تيربو، رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 147 حصانا، وعزم اقصى للدوران 210 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي CVT، مع سرعة قصوى تصل لـ 170 كم/ساعة.

يبلغ سعر الفئة الاولى من السيارة جاك JS4 موديل 2022 نحو 599.900 جنيه، و 649.900 جنيه للفئة الثانية.

سيارات رياضية

5 - ام جي RX5

تصل السيارة ام جي RX5 من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.8 ثانية، بينما دعمت بناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية، وتستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، بقوة 169 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 190 كيلومتر في الساعة.

تبدأ اسعار السيارة ام جي RX5 موديل 2022 من 759.990 جنيه حتى 799.990 جنيه.