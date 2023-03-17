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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

1400 عضو.. مد التسجيل بعمومية الصحفيين حتى الساعة الثانية ظهرا

عمومية الصحفيين
عمومية الصحفيين

أعلن أيمن عبدالمجيد سكرتير عام نقابة الصحفيين، وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، أن إجمالي الاعضاء من سجلوا في الانتخابات حتى الآن 1400 عضوا، من جمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 9852 عضوًا مُشتغلًا.

وقال أيمن عبدالمجيد، أن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية يكون بتسجيل 2325 عضوا حتى تنعقد الجمعية العمومية. متوقعا أن تشهد الساعة الأخيرة في التسجيل إقبال كبير من الأعضاء بعد اداء صلاة الجمعة.

وأوضح عضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، أن التسجيل مستمر حتى الساعة الثانية ظهرا.

وتنعقد الجمعية العمومية في الدعوة الثانية بـ25% من إجمالي الأعضاء المسددين للاشتراكات، ويشتمل جدول الأعمال، افتتاح الجلسة وتلاوة الاعتذارات، التصديق على محضر الجمعية العمومية السابقة، وعرض تقرير مجلس النقابة،التصديق على الميزانية والحساب الختامي، ومناقشة المسائل المقترحة من الأعضاء، والمعروضة عن طريق مجلس النقابة، بشرط موافقة الجمعية العمومية على مناقشتها، ولا يجوز مناقشة غيرها.

ويأتي ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية أيضًا إجراء الانتخابات على مقعد النقيب، والتجديد النصفي  لـ أعضاء لعضوية المجلس، بالإضافة إلى إعلان قرارات وتوصيات الجمعية العمومية،وما يُستجد من أعمال.

ويتنافس على انتخابات مجلس الصحفيين ٥٥ مرشحًا من بينهم ١١ مرشحًا على مقعد النقيب ٤٠ على عضوية مجلس النقابة.

وبدأت عملية التسجيل في كشوف الحضور في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الساعة 12 ظهرًا ويتم المد ساعة بساعة لحين انعقاد للنصاب القانوني المقدر ب 25%،  بما يعني 2339 عضوًا ويبدأ التصويت عقب قرار الجمعية العمومية عقب اكتمال النصاب القانوني.

ويستمر التصويت حتى الساعة 6 مساءً ويحق للجنة القضائية المُشرفة المد ساعة حال وجود ناخبين بحرم اللجان.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية 9852 عضوًا مُشتغلًا، يحق لهم المشاركة والتصويت في الانتخابات، مشيرًا إلى أن عدد المسددين للاشتراك 9338 عضوًا لهم حق التصويت، فيما تم تجهيز مندوبين لتجديد الاشتراكات لعدد 514 لمن يحضر منهم خلال يوم الجمعة.

وتخضع العملية الانتخابية لإشراف قضائي كامل من قبل مستشاري هيئة النيابة الإدارية، وذلك بحضور اللجنة النقابية  المُشرفة على الانتخابات والتي تضم ستة أعضاء مستمرة عضويتهم بالمجلس وعشرة زملاء من شيوخ المهنة فضلًا عن عدد من مندوبي الصحف ووسائل الإعلام داخل ٢٣ لجنة ٢٢ في القاهرة وواحدة بالإسكندرية.

الصحفيين نقابة الصحفيين انتخابات التجديد النصفي 1400 عضوا

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