بمشاركة مؤسسة أبو العينين.. بدء احتفالية كتف في كتف باستاد القاهرة

بجهود متطوعي

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” بداية انطلاق احتفالية التحالف الوطني باستاد القاهرة بجهود متطوعي “كتف في كتف"، بمشاركة مؤسسة أبو العينين للأعمال الخيرية.

وينظم اليوم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، احتفالية للمطوعين في مبادرة كتف في كتف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في استاد القاهرة الدولي، وذلك احتفالا بجهودهم، ومشاركتهم خلال الأيام الماضية، في تعبئة وتوزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية، لتوزيعها على 20 مليون مواطن عبر جميع أنحاء الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، حيث يشارك في المبادرة حوالي 300 ألف متطوع من التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.