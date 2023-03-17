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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استجابة لندائكم .. رسالة مهمة من الرئيس السيسي لشعب مصر | فيديو

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة للأمتين العربية والإسلامية بشهر رمضان الكريم .

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته، في احتفالية “كتف فى كتف”، التي تم إطلاقها اليوم من ستاد القاهرة، أن جهود الحكومة والمجتمع المدنى تستهدف الوصول للأسر والفئات الأولى بالرعاية وتقديم الخدمات لها في مختلف المحاور.

ووجه الرئيس السيسي حديثه للشعب قائلا" منذ 9 سنوات واستجابة لندائكم.. شرفت بتحمل مسئولية الوطن".

وأكد  السيسى، أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى الأكثر احتياجا كلفت الدولة 350 مليار جنيه.

وأوضح الرئيس السيسي أن المرحلة الأولى من حياة كريمة شرفت على الانتهاء.

المرحلة الثانية والثالثة


وأضاف الرئيس السيسى، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى لحياة كريمة سيتم إطلاق المرحلة الثانية والثالثة بتكلفة تريليون جنيه.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلاق فعاليات مبادرة "كتف في كتف"، بمحافظات الجمهورية عن طريق تقنية الفيديو كونفرنس، خلال احتفالية إطلاق المبادرة في استاد القاهرة.
 


 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي مبادرة حياة كريمة عبد الفتاح السيسي

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