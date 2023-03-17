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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض برنامج مكسرات لميس يوميا في رمضان على الراديو 9090

لميس جابر
لميس جابر

تعود الدكتورة لميس جابر، بموسم جديد من برنامجها "مكسرات لميس"، على محطة "الراديو 9090" خلال شهر رمضان المقبل.

وتستعرض لميس جابر، خلال برنامجها أصل الحكايات التاريخية بطريقة سهلة ومختصرة، بالإضافة إلى أصول الكلمات وعلاقتها باللغة المصرية القديمة إلى جانب سرد بعض الأحداث التاريخية على مر العصور والأزمنة.

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لميس جابر لها عدد كبير من البرامج التوعوية الثقافية التي تهتم بتناول الأحداث التاريخية من أجل معرفة الشباب الحالي بتاريخ بلدهم وزرع روح الوطنية فيهم، ومن أشهر برامجها "خمسينة شاي"، على إذاعة الراديو 9090، وفي كل حلقة تعرض حدث أو حدثين من وجهة نظرها، تسرد خلالهما تاريخ مصر ويشاركها المستمعين من خلال الرسائل والمكالمات التليفزيونية، بالإضافة إلى "حواديت لميس جابر"، وعرض على قناة الحياة، وكان يسلط الضوء على التاريخ المليء بالأحداث المهمة.

"مكسرات لميس" تقديم الدكتورة لميس جابر، ويذاع يوميا في تمام الساعة 1 ظهرا، طوال أيام شهر رمضان المبارك، على إذاعة "الراديو 9090".

لميس جابر الدكتورة لميس جابر الراديو 9090 خمسينة شاي مكسرات لميس إذاعة الراديو 9090

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