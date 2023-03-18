عضو التحالف الوطني: لن نتوقف عند المساعدات الغذائية وسنوفر فرص عمل للشباب

قال محمد سيف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن في التحالف الوطني كلنا نمثل كيان واحد ونعمل جميعا بمنتهى التجرد من مؤسساتنا وجمعياتنا وكل واحد فينا عنده مبادراته ومشاريعه واهدافه لكن في النهاية كلنا نعمل تحت هدف واحد وهو مساعدة أهلنا الأكثر احتياجا.

وأوضح محمد سيف خلال مداخلة هاتفية له في "برنامج مانشيت"، تقديم الإعلامي جابر القرموطي المذاع عبر فضائية "cbc"، أن هناك الكثير من المبادرات التي يطلقها المؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة تحت مظلة التحالف الوطني وبالتأكيد بعد شهر رمضان ستكون هناك مبادرات أخرى واذا كان رمضان شهر الخير فاليوم ليله الخير كله على أهل مصر وخير من أهل مصر قائلا: "من المصريين للمصريين"، وكلنا كتف في كتف من أجل ادخال الفرحة على كافة المصريين وعايزين الكل فرحان وسعيد في شهر رمضان الكريم.

الأمر لن يتوقف على مساهمات غذائية

واختتم محمد سيف أن الأمر لن يتوقف على مساهمات غذائية فقط و نحن كمؤسسة داخل التحالف الوطني بنقوم بتوفير وظائف للشباب وأيضا نقوم بتدريبهم على الوظائف الموجودة لأننا بننزل لنرى أصحاب المصانع واحتياجاتهم وبـ نوصلهم الشباب القادر على العمل في هذه الوظائف.