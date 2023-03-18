صلاح عبد الله: كنت بحب بسنت ودياسطي وأنت عامل أيه في رمضان

أكد الفنان صلاح عبدالله، خلال حواره ببرنامج "آدم شو" تقديم الفنان أحمد آدم، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن شهر رمضان فى الأحياء الشعبية له مذاق أخر، معقبا: “ اللمة فى رمضان هى أحلى الذكريات، لأنه بأضعف الإمكانيات كان يتم عمل كنافة وأحلى أكل”.



وأضاف الفنان صلاح عبد الله، أن المطرب على الحجار طلب منه أن يغنى بعض الكلمات التى كتبها عن شهر رمضان، لافتا إلى أنه يحب مسلسل "بسنت ودياسطى"، ومسلسل "وإنت عامل إيه" فى رمضان.



وقال الفنان صلاح عبدالله: أحمد آدم صديق العمر وأجمل الذكريات وأحلى المواقف وأجدعها وأخلصها.