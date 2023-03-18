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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لعشاق ميسي.. رد قاطع من والد البرغوث يحسم موقف انتقاله للهلال السعودي

ليونيل ميسي نجم
ليونيل ميسي نجم باريس سان

نشر خورخي ميسي، والد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي تعليقه عن ما يتردد بشأن مستقبل نجله.

وارتبط ميسي بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان عقب نهاية عقده الصيف المُقبل، وسط محاولات قوية من الهلال السعودي للظفر بخدماته.

وتحاول إدارة النادي الباريسي تجديد عقد ميسي خلال الفترة المُقبلة، ولكنه وضع بعض الشروط الخاصة التي لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن بخصوص الراتب ومدة العقد. 

 

وترددت أنباء قوية خلال الفترة الأخيرة حول طلب خورخي ميسي حصول نجله على راتب سنوي يصل إلى 600 مليون يورو مقابل التوقيع للهلال السعودي.

ونشر والد ميسي صورة عبر خاصية ستوري بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، حيث تضمنت 3 أخبار خاصة بالنجم الأرجنتيني حول عرض الـ600 مليون يورو وأزمته مع المدرب ورفض تجديد العقد.

وكتب والد ميسي للرد على هذه الأنباء، حيث قال: "الأخبار الكاذبة، لا تثقوا بهم، لن نقبل الأكاذيب بعد الآن".

وتشير تقارير صحفية إلى أن هناك رغبة داخل إدارة برشلونة لاستعادة خدمات ميسي، بجانب وجود عروض رسمية من عدة أندية.

 

ليونيل ميسي الهلال السعودي ميسي باريس سان جيرمان الأرجنتيني ليونيل ميسى

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