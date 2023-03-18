شوبير يكشف كيف يتأهل الأهلي لربع نهائي أبطال أفريقيا

تعادل نادي صن داونز الجنوب أفريقي مع نظيره الهلال السوداني بنتيجة 1 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وكتب احمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "الأهلي يحتاج للفوز علي الهلال السوداني 1-0 لحسم التأهل للدور المقبل. 🦅"



وبهذه النتيجة يتربع صن داونز على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 11 نقاط من 3 انتصارات وتعادلين، ويليه الهلال فى الوصافة وجمع 10 نقاط من 3 انتصارات وخسارة وتعادل، فيما يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط ويتذيل القطن الترتيب بلا نقاط.