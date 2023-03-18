عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

1000 جنيه .. خالد البلشي: أسعى لزيادة البدل للصحفيين في المستقبل القريب

خالد البلشي
خالد البلشي

علق الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على فوزه بمقعد النقيب في انتخابات نقابة الصحفيين التي تم إجراؤها أمس.

في أول تعليق له.. خالد البلشي: سأكون نقيبًا لكل الصحفيين |فيديو

بعد فوزه رسميًا بمنصب النقيب|خالد البلشي يوجّه رسالة للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

وقال  خالد البلشي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  لو أردنا نقابة قوية لابد أن يكون مجلسها متماسك يخدم الصحفيين، ونعمل من أجل مصلحة النقابة والصحفيين ولا توجد خلافات ".

 

وأضاف :"  أسعى إلى زيادة البدل ألف جنيه واتمنى أن يتم العمل على ذلك  في المستقبل القريب ".

 

وتابع نقيب الصحفيين :"  زيادة الـ 600 جنيه سوف تأتي في إبريل المقبل وأتمنى أن يتم فتح تفاوض على زيادة أكبر كي تتحقق ".

 

وأكمل خالد البلشي :"    كنت أرى أن الجمعية العمومية كانت غاضبة من أداء نقابي سابق وفاجئني حجم المشاركة الكبير في الانتخابات ".

 

وقال :"  أنا خائف لأن المهمة ثقيلة لخدمة الصحفيين وأسعى إلى بذل قصارى جهدي  لمصلحة الصحفيين ".
 

البلشي خالد البلشي نقيب الصحفيين أحمد موسى اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على تعادل الهلال مع صن داونز

بعد طلاقها .. ياسمين رئيس تعيش قصة حب جديدة مع رجل أعمال .. خاص

دوري أبطال أفريقيا.. تحرك عاجل من الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي

بنك ناصر يطرح شهادات جديدة بعائد 22% .. تفاصيل

مقدم كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو .. طلاق فنانة شهيرة بعد زواج قصير

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر الصوم الثلاثاء المقبل .. اللهم بلغنا رمضان

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد تعادل الهلال وصن داونز

انتقادات لـ ويجز بعد ظهوره ببليزر حريمي في حفل أنغام

ترشيحاتنا

ياسمين عز : السؤال دا لجوزِك غلط في رمضان | فيديو

أرخص سيارة سيدان "زيرو" وسعرها في مصر .. صور

أخطر تحد لسلطة ماكرون .. المظاهرات والإضرابات تجتاح فرنسا

أحمد موسى عن زيارة وزير خارجية تركيا لمصر : خارطة طريق بين البلدين

أكاديمي سابق بجامعة الأزهر : الصيام لو هيأخر شفاءك مش مفروض عليك

عوض تاج الدين يكشف معلومات مفاجئة وجديدة عن فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تخزين البسلة بخطوات سهلة وبسيطة

انتقادات لـ ويجز بعد ظهوره ببليزر حريمي في حفل أنغام

أطعمة يجب تناولها عند الإصابة بعدوى المسالك البولية

مع قرب حلول رمضان.. بريطانيا تصدر سبائك ذهبية بـ«صورة الكعبة»| ما قصتها؟

فيديو

حافظ على فلوسك .. تفاصيل شهادة استثمار ببنك ناصر بأكبر عائد سنوي

184 مليون جنيه.. إكرامي يكشف مهر ابنته حبيبة زوجة رمضان صبحي

تراجعت 20 جنيها.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن بعد استيراد لحوم تشاد.. فيديو

بسبب القبلات.. درة زروق تتعرض لـ موقف محرج على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ