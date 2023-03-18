1000 جنيه .. خالد البلشي: أسعى لزيادة البدل للصحفيين في المستقبل القريب

علق الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على فوزه بمقعد النقيب في انتخابات نقابة الصحفيين التي تم إجراؤها أمس.

وقال خالد البلشي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لو أردنا نقابة قوية لابد أن يكون مجلسها متماسك يخدم الصحفيين، ونعمل من أجل مصلحة النقابة والصحفيين ولا توجد خلافات ".

وأضاف :" أسعى إلى زيادة البدل ألف جنيه واتمنى أن يتم العمل على ذلك في المستقبل القريب ".

وتابع نقيب الصحفيين :" زيادة الـ 600 جنيه سوف تأتي في إبريل المقبل وأتمنى أن يتم فتح تفاوض على زيادة أكبر كي تتحقق ".

وأكمل خالد البلشي :" كنت أرى أن الجمعية العمومية كانت غاضبة من أداء نقابي سابق وفاجئني حجم المشاركة الكبير في الانتخابات ".

وقال :" أنا خائف لأن المهمة ثقيلة لخدمة الصحفيين وأسعى إلى بذل قصارى جهدي لمصلحة الصحفيين ".

