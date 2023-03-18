رئيس النواب الأمريكي يطالب الكونجرس بالتحقيق بشأن اعتقال ترامب

طلب رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، من الكونجرس التحقيق مع الجهات التي تستعد لاعتقال الرئيس السابق دونالد ترامب.

وحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، أعلن مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا) اليوم السبت عن تحقيق في الكونجرس بشأن المدعين المحليين الذين ورد أنهم يستعدون لاتهام ترامب واعتقاله.

وتوقع ترامب إلقاء القبض عليه يوم الثلاثاء المقبل في قضية تتعلق بدفع أموال لنجمة إباحية سابقة.

ودعا ترامب أنصاره إلى الاحتجاج على مثل هذه الخطوة في منشور على منصته Truth Social.

وبحسب ما وُرد تستعد وكالات إنفاذ القانون لتداعيات لائحة الاتهام ضد ترامب في أقرب وقت الأسبوع المقبل.

واتهم مكارثي المدعي العام لمقاطعة مانهاتن، ألفين براج، بارتكاب "إساءة شنيعة للسلطة" و"السعي للانتقام السياسي من الرئيس ترامب" في تغريدة نشرت اليوم السبت.

وقال مكارثي: "إنني أوعز إلى اللجان ذات الصلة بالتحقيق على الفور فيما إذا كانت الأموال الفيدرالية تستخدم لتقويض ديمقراطيتنا من خلال التدخل في الانتخابات من خلال الملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية".

وأيد المتشددون البارزون في الحزب الجمهوري في مجلس النواب، بمن فيهم النائبان تشيب روي ومارجوري تايلور جرين، التحقيق.