رفع مخلفات الأتربة الناتجة عن آثار السيول بمدينة الحسنة

واصلت رئاسة مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء ، بالتعاون والتنسيق مع هيئة الطرق والكباري بشمال سيناء تكثيف أعمال رفع مخلفات الأتربة والرمال الناتجة عن آثار السيول على الطرق بمدينة الحسنة، خلال الأيام الماضية، وذلك لتحقيق سيولة الحركة المرورية إلى جانب فتح الطرق تحت إشراف المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة ومتابعة محمد أحمد المغربي سكرتير المجلس.

الأتربة العالقة :

وأكد بغدادي ، أنه تم رفع وإزالة جميع المخلفات من الرمال والأتربة العالقه على طريق (الحسنة/ القسيمة) .

وأكد، على فتح الطريق أمام الماره وعودة الحركة المرورية عليه بصوره طبيعية وأمنه وذلك حرصا علي سلامة وأرواح جميع المواطنين بمركز ومدينة الحسنة .

وقد تعرضت مدينة الحسنة، إلى جريان مياه السيول علي الطرق زادت الي وجود كسر في بعض الطرق ، وتراكم الاتربة والرمال المنقولة مع مياه السيول.