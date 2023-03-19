عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فقدوا الأمل في عودته.. طالب الإعدادي يعود إلى منزله بعد هروبه بـ3 أشهر

عودة طفل بعد تغيبة
عودة طفل بعد تغيبة 3 اشهر في المنوفية

3 شهور فقدت فيها الأسرة طعم النوم بحثا عن طفلها الطالب بالصف الثالث الإعدادي والذي خرج إلى الدرس الخصوصي ولم يعد.

أحمد ابن قرية كفر الحمادية مركز بركة السبع في محافظة المنوفية، خرج ولم يعد إلى منزله وبحثت عنه أسرته ولكن دون فائدة.

البداية منذ 3 اشهر عندما أراد الأب الاطمئنان علي نجله دراسيا، وأوصاه بالانتباه إلى دروسه من أجل الحصول علي مجموع متميز في الشهادة الإعدادية، وذهب معه إلى مدرسي الدروس الخصوصية من أجل التوصية عليه، حيث كان ضعيف في إحدى المواد.

وفاة طبيعية .. العثور على جثة فلاح يسكن بمفرده داخل منزله في المنوفية

محافظ المنوفية يتابع جهود الوحدات المحلية في صيانة أعمدة الإنارة وشبكات الكهرباء

غضب الشباب والمراهقة أصاب احمد طالب الشهادة الاعدادية بعد توصية والده عليه في أحد الدروس الخصوصية، وذهب الي المدينة من قريته من أجل الدروس ولكنه قرر عدم العودة.

استقل أحمد القطار إلى محافظة الإسكندرية مقررا عدم العودة لأسرته، وأصبح هائما لا يعرف أين يتجه حتي تعرف علي أحد الأسر في الإسكندرية التي قامت باحتضانه 3 اشهر.

3 أشهر بحثت فيه الأسرة عن طفلها في كل مكان وفقدوا الأمل في عودته حيا، وظن الأب والام أن حادث أليم أصاب طفلهم ولن يعود إليهم.

نشر الأب صور طفله علي مواقع التواصل الاجتماعي، أملا في أن يجده أحد الأشخاص ويعود إليه سالما.

ولكن كانت المفاجأة، عندما تلقى الأب اتصالا من أحد الأشخاص يخبره بأن نجله في الإسكندرية لدى إحدى الأسر ويريد العودة إليه.

ذهب الأب واحتضن طفله غير مصدق ما حدث وأنه وجده سليما معافي، وعاد به إلى قريتهم الصغيرة بمركز بركة السبع.

استقبل أهالي القرية الطفل أحمد بالزغاريد احتفالا بعودته سالما إلى أسرته وتجمع العشرات من أهل القرية من أجل تهنئتهم بعودته. 

عودة طفل مختفي من 3 اشهر في المنوفية
عودة طفل مختفي من 3 اشهر في المنوفية
عودة طفل مختفي من 3 اشهر في المنوفية
عودة طفل مختفي من 3 اشهر في المنوفية
عودة طفل مختفي من 3 اشهر في المنوفية
عودة طفل مختفي من 3 اشهر في المنوفية
عودة طفل مختفي من 3 اشهر في المنوفية
عودة طفل مختفي من 3 اشهر في المنوفية
محافظة المنوفية مواقع التواصل الاجتماعي الشهادة الإعدادية المنوفية الدروس الخصوصية اختفاء طفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على تعادل الهلال مع صن داونز

قبيل استحقاق شهادة الـ 18%.. هل يمكن تجديدها مرة أخرى؟| وهذه الهدية في انتظار أصحابها

دوري أبطال أفريقيا.. تحرك عاجل من الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي

مقدم كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو .. طلاق فنانة شهيرة بعد زواج قصير

بعد طلاقها .. ياسمين رئيس تعيش قصة حب جديدة مع رجل أعمال .. خاص

انتقادات لـ ويجز بعد ظهوره ببليزر حريمي في حفل أنغام

رئيس وادي دجلة يوجه رسالة لـ اتحاد الكرة بشأن مواجهة الأهلي والهلال

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد تعادل الهلال وصن داونز

ترشيحاتنا

المصري يصدم الأهلي ويرفض تأجيل مباراة كأس الرابطة.. فيديو

بنك ناصر يطرح شهادتين بأعلى فائدة في السوق.. قطاع الائتمان يكشف التفاصيل

إيلون ماسك: اعتقال ترامب سيجعله يكتسح الانتخابات

الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس شهر رمضان وتحذر من هذا الأمر

هاني حتحوت: فيريرا يقترب من الرحيل عن الزمالك

الذكرى الـ 13 لتوليه مشيخة الأزهر.. قصة حياة الإمام الطيب وأبرز مواقفه الإنسانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع تقلبات الجو.. أطعمة تحمى جسمك من الإصابة بالزكام

ماهو مرض السكري الكاذب .. معلومات صادمة عنه

ملايين الأسماك ميتة على شواطئ أستراليا .. إلى ماذا تستعد الأرض ؟

بلاش تستفزي الفرعون في رمضان.. صور لـ ياسمين عز تصدم الجمهور|شاهد

فيديو

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب ويشيد بكهربا وقرار خاص بـ إمام عاشور |فيديو

قبل وفاتها بالسرطان .. وصية أمّ أبكت الملايين على فيسبوك | فيديوجراف

حافظ على فلوسك .. تفاصيل شهادة استثمار ببنك ناصر بأكبر عائد سنوي

184 مليون جنيه.. إكرامي يكشف مهر ابنته حبيبة زوجة رمضان صبحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ